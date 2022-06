Cela ressemble à un mash-up entre Transformers et Harry Potter mais il n'en est rien. Il s'agit simplement d'un combat entre un homme qui défend sa maison et une pelleteuse qui semble être venue le déloger.

Il se bat contre une pelleteuse avec des feux d'artifice et gagne

Justin Timberlake se ridiculise puis s'excuse avec humour

Le chanteur américain s'est fait railler après sa danse ratée lors d'un concert à Washington. Bon joueur, Justin Timberlake a présenté ses excuses sur Instagram avec une bonne dose d’autodérision.

D'ordinaire, l'artiste est connu pour être un bon danseur, pour mettre le feu sur scène et dans ses clips (les gens nés dans les années 1990 qui dansaient devant le clip de Rock your body sur MTV, clap your haaands!).