Une biche fait ses courses de Noël dans un supermarché aux Etats-Unis

Cette «cliente égarée» a préféré les carottes aux burgers

Un cervidé a été vu dans un supermarché américain. Des pompiers ont escorté l'animal jusqu'à la sortie.

La ville de Raleigh, dans l'Etat de Caroline du Nord, a vécu un événement cocasse le 19 novembre lorsqu'une biche est entrée dans une épicerie.

Deux pompiers étaient dans le magasin à ce moment-là et sont rapidement passés à l'action. Pour attirer l'animal hors du magasin, le moyen le plus efficace reste la nourriture. Une tactique qui a rapidement porté ses fruits. Si leur première tentative avec des pains burgers a échoué, une carotte et une pomme ont finalement suscité l'envie de l'animal d'être escorté jusqu'à la sortie.



La ville de Raleigh a utilisé l'humour et les jeux de mots pour diffuser l'information via Twitter:

Oh deer! Ce matin, les pompiers de la station 22 ont aidé cette cliente perdue à sortir d'une épicerie et à se rendre en toute sécurité dans une zone boisée à proximité. Était-elle là pour ramasser du faon-dant pour glacer un gâteau? Ou peut-être un El-ka-seltzer pour un mal de ventre? On ne le saura jamais.

