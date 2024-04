Vidéo: watson

Vous n'avez jamais vu un rat faire ça

Un couple de Canadiens a gagné le cœur des réseaux sociaux en filmant leur rat domestique piloter une petite voiture. Des chercheurs avaient découvert en 2019 qu'il était possible de leur apprendre à conduire.

Plus de «Divertissement»

Si vous avez grandi devant les Tortues Ninja, vous n'êtes pas sans savoir que les rats sont des créatures si intelligentes qu'ils peuvent apprendre le kung-fu. Dans la vraie vie, nous n'en sommes pas si loin, puisqu'il est possible de leur enseigner à conduire un petit véhicule.

C'est ce qu'a démontré ce couple de Canadiens qui ont fait de leur petit rongeur une star des réseaux sociaux. Cette démonstration fait suite à une expérience de l’Université de Richmond, dans l’État américain de Virginie, où des neurobiologistes ont découvert que l'habilité des rats allait au-delà de l'utilisation d'outils ou de leur sens de l'orientation qui leur permet notamment de se repérer dans un labyrinthe.

Cette expérience n'est en rien maltraitante pour l'animal puisqu'il est capable de quitter son véhicule à sa guise. Lors de l'expérience réalisée en 2019, les scientifiques ont fait un intéressant constat: l’apprentissage de la conduite, aussi complexe soit-il, semble détendre les rats. Ils éprouveraient même de la satisfaction à pouvoir accomplir une telle tâche. Point de volant dans le petit taxi, mais trois pédales, une qui avance tout droit, une qui fait tourner le véhicule à gauche et une autre à droite.

Pour les stimuler, il suffit de les récompenser avec de petites friandises à chaque fois qu’ils touchent les barres de direction et font avancer la voiture. Au fur et à mesure, les récompenses sont distribuées à l’issue de trajets de plus en plus longs. Les scientifiques ont réussi à faire mouvoir les rats jusqu'à 1,50 m de distance au bout de huit semaines d'auto-école. (Sbo)