Il a trouvé une drôle d'astuce pour percer dans la musique

Ce chanteur australien fait des reprises assez particulières, puisqu'il chante des chansons à l'envers, avant de les remettre à l'endroit.

Joel James est un chanteur de Melbourne, en Australie, qui fait des reprises de tubes existants. Il est connu sur les réseaux sociaux, pour sa manière particulière de faire des covers, comme jouer des chansons avec une seule corde de guitare ou encore s'enregistrer en chantant à l'envers, avant de rembobiner ses morceaux pour qu'ils sonnent à nouveau correctement.

Un hit des 80's devenu un mème

La vidéo de sa version inversée de la chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley compte désormais plus de cinq millions de vues sur TikTok. C'est la douzième chanson que le joueur de 28 ans reprend de cette manière - de quoi faire un album! Cette chanson a une aura particulière sur Internet puisqu'elle a longtemps été associée au phénomène du «rickrolling».

Cette blague consistait à faire jouer d'une manière ou d'une autre la chanson Never Gonna Give You Up de Rick Astley à l'internaute alors qu'il s'attendait à autre chose. Le phénomène a commencé en mai 2007. Initialement, le «rickroll» consistait à publier des liens apparemment appropriés dans diverses discussions en ligne, qui vous dirigeaient ensuite vers le clip de Never Gonna Give You Up. La sentence était ainsi scellée, vous étiez rickrollé. En conséquence, le clip vidéo compte désormais plus d'un milliard de clics sur YouTube. (sbo)

