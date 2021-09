Divertissement

Vidéos

Vidéos: Les astuces make-up de 5 Youtubers hommes



Ces Youtubeurs hommes ont (aussi) des astuces make-up à partager

Que ce soit un homme ou une femme qui nous dispense ses tips de pros pour apprendre à ne plus massacrer son trait d’eye-liner, finalement, quelle importance, tant que c'est réussi?

Robert Welsh

Le Britannique Robert Welsh est une (petite) star des réseaux sociaux, suivi par plus de 880'000 abonnés sur YouTube et 278'000 sur Instagram. Clairement, il gagne à être (plus) connu: il distille ses conseils en matière de maquillage avec une pointe d'humour pince-sans-rire so british.

Ses comptes rendus de beauty hacks trouvés sur TikTok, avec un juste équilibre entre ironie et bienveillance à l'égard des utilisateurs, donnent envie de cliquer sur «lire la vidéo suivante» pendant des heures.

Un exemple parmi tant d'autres 👇🏾

Anthony H. Nguyen

Ce make-up artist de Los Angeles ne vous dit rien? Vous avez sans doute pourtant déjà vu son œuvre, puisqu'il a travaillé avec des stars comme Dua Lipa, Katy Perry, Camila Cabello, Lil Nas X ou encore Adele...

Sur sa chaîne YouTube, on trouve peu de vidéos. Peu, mais bien: du tuto pour un maquillage de soirée à la démonstration d'une transformation en sirène. Tout est hypnotisant.

Je vous mets ce look hyper classe 👇🏽

Jeffree Star

L'Américain de 35 ans est maquilleur, entrepreneur et a même été musicien, une carrière abandonnée sans explication, alors qu'Akon le qualifiait de «prochain Lady Gaga».

Le Californien a créé Jeffree Star Cosmetics. Il est aussi connu pour son côté provoc', avec lequel il joue beaucoup dans ses vidéos sur YouTube.

Gossip et make-up au menu 👇

NeonMUA

Darius McKiver, alias NeonMUA, est un microinfluenceur américain. S'il n'atteint pas encore les 5000 abonnés sur YouTube, ou ne compte pour l'instant que quelque 13'000 followers sur Instagram, sa chaîne vaut le coup d'œil. Dans ses vidéos de fards à paupières, on se rapproche de l’œuvre d'art.

En 2020, NeonMUA a collaboré avec la marque Midas Cosmetics pour proposer des palettes «où chacune et chacun peut trouver ce dont il ou elle a besoin».

Joli coup de pinceau 👇🏼

Bonus: James Welsh

On parlait de Robert Welsh en début d'article. Eh bien, dans la famille Welsh, je demande... le jumeau! James, lui, est dans le skincare, qui, rappelons-le, est une étape SUPER IMPORTANTE avant et après le maquillage.

Il est aussi calé dans la photo, domaine qu'il a étudié à l’université: il décortique les images retouchées qu'on voit sur Instagram ou dans les pubs, avec 27 filtres, et nous permet de décomplexer face à des visages qui ont l'air «trop beaux pour être vrais».

Là, tenez 👇🏻

Bonus #2: The Twins Welsh

Les jumeaux Welsh ont aussi une chaîne YouTube où ils décortiquent les tendances beauty et make-up en famille. Et ils sont hilarants. «This is your weekly reminder that we are not the same person» («Votre rappel hebdomadaire que nous ne sommes pas la même personne»), nous expliquent-ils.

Ils sont super 👇🏿

Bonus #3: Twins #2

On aime les tutos jumeaux? Voici Brad Mondo, Youtubeur spécialisé dans les cheveux, et son frère Eric. Avec ou sans son jumeau, les vidéos de Brad Mondo sont toutes superbes. On en regarde une, puis deux, puis tout d'un coup, il reste 3% de batterie et il est 4h du matin.

Eux aussi ils sont super 👇

