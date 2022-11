Vidéo: watson

Un éléphanteau vient chatouiller un journaliste en plein direct

Alors qu'il était en reportage dans un orphelinat d'éléphanteaux, un journaliste kenyan a été perturbé par la trompe baladeuse d'un jeune éléphant.

Les éléphants sont des animaux très joueurs. C'est ce qu'a pu constater ce journaliste en plein direct alors qu'il faisait un reportage sur un sanctuaire près de Nairobi, au Kenya. Alvin Kaunda était en train de détailler l'impacte des actions humaines sur la nature, durant un reportage sur la sécheresse dévastatrice affectant actuellement le Kenya et sa faune.

Un éléphanteau a eu droit à ces 15 minutes de gloire en faisant un photobomb avec sa trompe, tripotant ainsi le visage de ce pauvre reporter qui met quelques secondes avant de réaliser ce qui lui arrive. On peut néanmoins saluer Alvin Kaunda et son professionnalisme. Celui-ci est resté imperturbable face à cette intrusion inattendue et a continué de livrer son reportage devant la caméra, n'éclatant finalement de rire que lorsque l'appendice coriace de l'éléphanteau a commencé à renifler son visage.

Le Sheldrick Wildlife Trust, l'organisation à but non lucratif qui gère l'orphelinat, a identifié l'éléphant comme étant Kindani, une femelle de 4 ans qui a été sauvée en avril 2018.

Vidéo: watson