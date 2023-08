Vidéo: watson

La mythique «femme de l'avion» s'exprime enfin

Tiffany Gomas, que les réseaux ont surnommée «the crazy plane lady» (la «folle de l'avion»), s'est exprimée sur l'évènement qui l'a rendue virale. La jeune femme avait exigé de descendre d'un avion en raison d'un passager invisible.

Depuis la mi-juillet, l'histoire de «la femme de l'avion» a fait le tour du monde numérique. En cause: un moment capturé en vidéo, durant lequel on la voit alerter les autres passagers qu'une créature non réelle se trouvait à bord de l'appareil, et qu'ils allaient tous mourir.

«Ce type là-bas n'est pas réel !» Tiffany Gomas, prise de panique dans l'avion.

Elle avait ensuite été escortée par la sécurité après que tout l'avion a dû débarquer, retardant le vol de trois heures. Son moment de panique a été visionné des millions de fois, entraînant de nombreux mèmes et des vidéos parodiques.

Tiffany Gomas, l'Américaine de 38 ans qui s'est retrouvée dans cette fâcheuse position, a publié lundi une vidéo pour présenter ses excuses aux passagers du vol dont elle avait été expulsée. Dans cette séquence de deux minutes, elle déclare assumer «l'entière responsabilité» de ses actes, et qualifie son comportement d'inacceptable:

«Je m'excuse et j'assume la responsabilité de mes actions, elles étaient injustifiées. Mon pire moment a été enregistré en vidéo. Bien que les mèmes aient été amusants, le revers de la médaille a été cruel. Je remercie mes amis et ma famille de m'avoir soutenu tout au long de cette épreuve. Cette expérience a changé ma vie et j'espère en faire du bien et promouvoir une santé mentale positive. Restez à l'écoute!» source: instagram @tiffanygomas

Comme en témoignent les réactions qui ont suivi la publication de sa vidéo, la frustration est grande pour certains internautes, qui espéraient avoir une réponse quant à ce qu'elle avait vraiment vu.

«Ne t'excuse pas. Nous voulons connaître la vérité! Parce que je t'ai crue!» Un commentaire sur Instagram

Selon le Daily Mail, la jeune femme n'a cependant pas souhaité fournir de plus amples explications. En revanche, en fin de vidéo, elle a annoncé avoir créé son propre site Web. La jeune femme a invité ses «viewers» à se joindre à elle afin de «promouvoir une santé mentale positive et lutter contre le cyberharcèlement» (sbo)

