Idris Elba revient sur Netflix dans le film Luther

Bonne nouvelle pour les fans d'Idris Elba et de polars: John Luther sera de retour le 10 mars sur Netflix pour ce qui pourrait être sa dernière enquête. Voici ce que vous devez savoir avant de regarder le film.

Jérémie crausaz / sainath bovay

Si nous nous sommes faits à l'idée qu'Idris Elba n'incarnera pas James Bond, il a tout de même derrière lui une autre franchise encrée dans le cœur des Britanniques: Luther et son détective à la dérive qui ne renonce jamais. Les aventures de John Luther ont débuté sur la BBC en 2010 durant 5 saisons, avant que des pontes de Netflix visiblement fans du show décident de lui offrir un dernier act prestigieux puisqu’un film va conclure la saga. Luther: Soleil déchu aura même l'honneur d'une sortie limitée en salles avant sa première sur Netflix le 10 mars.

Retour sur une série culte

Après quatre saisons, diffusées de manière assez régulière entre 2010 et 2015, Luther a ensuite eu droit à une cinquième saison en 2019. Visiblement désireux d'avoir un épilogue, John Luther aura le droit à une ultime enquête dans laquelle le flic londonien va devoir traquer un tueur machiavélique incarné par Andy Serkis.

Flic brillant aux méthodes peu orthodoxes et surtout expéditives, cet anti-héros en proie à ses vieux démons a sur son CV la traque de nombreux psychopathes. Ce qui différencie Luther des autres séries policières est sa noirceur. En effet, John Luther est probablement l'un des héros les plus torturés de la télévision et chaque saison de la série offre une ambiance particulièrement anxiogène. Si vous n'avez jamais regardé la série, c'est le moment de cesser de lire ce qui va suivre et de vous y mettre.

En effet, Luther ayant toujours joué sur le fil rouge de son personnage, la série a choisi finalement de le faire basculer du côté obscur à la fin de la saison 5. «Il a tellement fait pour contourner la loi afin d'attraper les méchants qu'il a fini par se retrouver en prison», a déclaré Idris Elba au sujet de cette conclusion. Le film débutera donc avec notre flic au manteau de laine derrière les barreaux après avoir été trop loin dans sa quête de justice.

Idris Elba, également DJ à ses heures perdues, peut se vanter d'avoir été révélé dans une des meilleures séries jamais écrites: The Wire. Mais s'il y a bien un rôle à qui il doit sa reconnaissance internationale, c'est bien celui de John Luther qui lui a valu de nombreuses récompenses dont un Golden Globe en 2012 pour l'interprétation de ce policier à la poisse légendaire. Cependant, le sort de Luther avait été pendant longtemps incertain suite à la fin de la cinquième saison. Idris Elba avait d'ailleurs déclaré à Entertainment Weekly en 2019:

«C'est difficile à dire. J'ai l'impression que John devra prendre des décisions en prison. Il est clair qu'il sera désormais très difficile pour lui d'être policier. Je pense que c'est une excellente configuration pour un film.» Idris Elba

Hanté par son incapacité à arrêter un meurtrier qui le tourmente, Luther décide de s'évader de prison pour boucler cette enquête par tous les moyens. Ancien flic et désormais fugitif, John Luther retourne à Londres dans l'idée de débusquer David Robey, sinistre tueur incarné par Andy Serkis qui, au vu de la bande-annonce, aime terroriser ses victimes avant de les incendier. Le film semble laisser place à l'action dans un jeu de chat et de la souris entre la police, Luther et le tueur.

Réalisé par Jamie Payne et écrit par Neil Cross, le créateur de la série, Luther: Soleil déchu débarquera sur Netflix le 10 mars.

