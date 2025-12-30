en partie ensoleillé-2°
Fails

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui échouent

Die lustigsten Bilder der Woche sind da!
Les Fails, le meilleur moment de la semaine.Image: instagram/watson

On va bien finir l'année en riant du malheur et de la maladresse d'autrui. En toute bienveillance, comme toujours!
30.12.2025, 05:3430.12.2025, 05:34
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end.

En fin d'année, pas de blablas. On plonge dans les Fails sans plus tarder.

LeggooooOOOOOOOOooooooo!!

Commençons par: un atterrissage parfait.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Vous savez que nous ne rions pas. Pas des enfants.

Attention, ça risque d'être glissant à nouveau bientôt!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Karma félin.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

[Veuillez surveiller vos enfants.]

Ouvrez toujours les cadeaux avec précaution, d'accord?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Nous espérons que votre fête de Noël était également très réussie.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Avons-nous tous déjà pris le petit-déjeuner?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le «chien de garde» a simplement des priorités et des stratégies différentes.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Passons au sport...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voici quelques photos supplémentaires...

Une belle contribution de la communauté.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: userinput/instagram

Envoyé via le compte Instagram de Watson par un utilisateur. Merci!

Eh bien, peut-être que c'est bon...

Die lustigsten Fails der Woche: Torte für Weihnachten
Image: reddit

Une astuce ou quelque chose du genre.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Le titre de la semaine:

Die lustigsten fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Un homme dépense [l'équivalent de] 37 000 francs suisses pour contester une amende routière de 107 francs suisses.

Il ne restait probablement plus une seule chaussette.

Die lustigsten fails der Woche: Pizza am Türknauf
Image: reddit

Le seul échec, c'est celui qui n'essaie jamais.

Die lustigsten fails der Woche: Zeichnung von Sabrina Carpenter
Image: instagram

Et Sabrina Carpenter (à gauche) est certainement toujours ravie des dessins des fans.

Difficile de dire s'il s'agit d'un Fail ou d'un Win:

Die lustigsten Fails der Woche: Frau auf Dings
Image: instagram

L'univers sombre des frigos...

Die lustigsten fails der Woche: Teig verpisst sich aus Kühlschrank
Image: instagram

RIP, pâte.

Le tatouage de la semaine?

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Image: instagram

Vieux, mais malheureusement mon GIF de Noël préféré:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

.... CiaaaOOOOOOooooooooo!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

C'est plutôt mignon. <3

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le petit chapeau. <:-)

«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
<3
