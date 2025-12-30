Les Fails, le meilleur moment de la semaine. Image: instagram/watson

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui échouent

On va bien finir l'année en riant du malheur et de la maladresse d'autrui. En toute bienveillance, comme toujours!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end.

En fin d'année, pas de blablas. On plonge dans les Fails sans plus tarder.

LeggooooOOOOOOOOooooooo!!

Commençons par: un atterrissage parfait.

Vous savez que nous ne rions pas. Pas des enfants.

Attention, ça risque d'être glissant à nouveau bientôt!

Karma félin.

[Veuillez surveiller vos enfants.]

Ouvrez toujours les cadeaux avec précaution, d'accord?

Nous espérons que votre fête de Noël était également très réussie.

Avons-nous tous déjà pris le petit-déjeuner?

Le «chien de garde» a simplement des priorités et des stratégies différentes.

Passons au sport...

Voici quelques photos supplémentaires...

Une belle contribution de la communauté.

Image: userinput/instagram

Envoyé via le compte Instagram de Watson par un utilisateur. Merci!

Eh bien, peut-être que c'est bon...

Une astuce ou quelque chose du genre.

Le titre de la semaine:

Un homme dépense [l'équivalent de] 37 000 francs suisses pour contester une amende routière de 107 francs suisses.

Il ne restait probablement plus une seule chaussette.

Le seul échec, c'est celui qui n'essaie jamais.

Et Sabrina Carpenter (à gauche) est certainement toujours ravie des dessins des fans.

Difficile de dire s'il s'agit d'un Fail ou d'un Win:

L'univers sombre des frigos...

RIP, pâte.

Le tatouage de la semaine?

Vieux, mais malheureusement mon GIF de Noël préféré:

Eeeeeet...

.... CiaaaOOOOOOooooooooo!!

Bonus-Win

C'est plutôt mignon. <3

Le petit chapeau. <:-)