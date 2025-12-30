L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui échouent
On va bien finir l'année en riant du malheur et de la maladresse d'autrui. En toute bienveillance, comme toujours!
Hello, everybody, tout le monde!
C'est mardi, c'est bientôt le week-end.
En fin d'année, pas de blablas. On plonge dans les Fails sans plus tarder.
LeggooooOOOOOOOOooooooo!!
Commençons par: un atterrissage parfait.
Vous savez que nous ne rions pas. Pas des enfants.
Attention, ça risque d'être glissant à nouveau bientôt!
Karma félin.
[Veuillez surveiller vos enfants.]
Ouvrez toujours les cadeaux avec précaution, d'accord?
Nous espérons que votre fête de Noël était également très réussie.
Avons-nous tous déjà pris le petit-déjeuner?
Le «chien de garde» a simplement des priorités et des stratégies différentes.
Passons au sport...
Voici quelques photos supplémentaires...
Une belle contribution de la communauté.
Envoyé via le compte Instagram de Watson par un utilisateur. Merci!
Eh bien, peut-être que c'est bon...
Une astuce ou quelque chose du genre.
Le titre de la semaine:
Un homme dépense [l'équivalent de] 37 000 francs suisses pour contester une amende routière de 107 francs suisses.
Il ne restait probablement plus une seule chaussette.
Le seul échec, c'est celui qui n'essaie jamais.
Et Sabrina Carpenter (à gauche) est certainement toujours ravie des dessins des fans.
Difficile de dire s'il s'agit d'un Fail ou d'un Win:
L'univers sombre des frigos...
RIP, pâte.
Le tatouage de la semaine?
Vieux, mais malheureusement mon GIF de Noël préféré:
Eeeeeet...
.... CiaaaOOOOOOooooooooo!!
Bonus-Win
C'est plutôt mignon. <3
Le petit chapeau. <:-)
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux