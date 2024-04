Vidéo: watson

Le nouveau grand huit d'Europa-Park fait face à son premier couac

Voltron Nevera, qui s'est ouvert au public ce vendredi, est la plus intense attraction du parc allemand. Le voyage inaugural s'est soldé avec une panne, et maintenant?

Voltron Nevera, la nouvelle montagne russe d'Europa-Park, ouvre au public ce vendredi 26 avril au sein du nouveau quartier dédié à la Croatie. Cette attraction célèbre les travaux sur l'électricité du physicien Nikola Tesla, né en Croatie en 1856.

Voilà douze ans que le parc d'attractions allemand n'avait pas ajouté de grand huit à sensations fortes parmi ceux qu'il possède déjà. Le Voltron Nevera rejoint donc le Blue Fire, le Wodan ou encore le Silver Star parmi les attractions phares du parc géré par la famille Mack. Cette dernière, dont l'entreprise Mack Rides est un important constructeur de manèges à grandes vitesses, a créé Europa-Park en 1975 afin de s'en servir comme vitrine.

Le constructeur a donc frappé fort avec ce modèle unique qui en fait la plus longue montagne russe d'Europe avec la propulsion la plus raide au monde. Sur les 1,4 km de parcours, les visiteurs subissent sept inversions, le tout à une vitesse de 90 km/h. Un des loopings vous garde la tête en bas pendant 2,2 secondes, procurant une sensation d'apesanteur.

Une panne la veille du jour J

Les premiers visiteurs ont pu le tester jeudi durant sa course inaugurale et les avis sont unanimes, «Je veux y retourner immédiatement!» a lancé Stefanie Heinzmann, une des privilégiées à avoir pu tester l'attraction en avant-première. Cependant, tous n'ont pas eu cette chance puisque le manège a connu un léger couac avec une panne dans l'après-midi. L'événement WarmUp destiné aux détenteurs privilégiés d'un ResortPass a dû être annulé à la dernière minute.

Une porte-parole d'Europa-Park a confirmé la perturbation à watson, en se gardant d'évoquer les spécificités de l'incident. Le Voltron Nevera a bel et bien ouvert ses portes vendredi comme prévu et compte faire vivre des sensations fortes à plus de 20 000 visiteurs par jour. (sbo)