Cette rue de Paris obsède les fans d'Harry Potter

La vérité est toujours ailleurs, et le secret de ces images amusantes a été révélé une année après leur découverte sur Google Street View. Le 14 février dernier, un certain Benjamin Valerian a expliqué avec une vidéo publiée sur Instagram avoir été en Erasmus à Paris et orchestré une mise en scène avec des amis lors du passage du véhicule Google.

La maison iconique des Kardashian est à vendre et voici combien elle coûte

Le manoir de Kris Jenner est sur le marché pour 13,5 millions de dollars. Visite d'une baraque qui a servi de décor pendant de nombreuses années à la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian.

On ne compte pas le nombre de salades en barquette que les filles Kardashian ont mangé dans la cuisine de Kris Jenner. On ne compte pas non plus le nombre de fêtes à thème pour des enfants de 8 ans qui ont été organisées dans le jardin comme s'il s'agissait de fiançailles. On ne compte pas non plus le nombre de larmes qui ont coulé dans les chambres des sœurs, à cause d'une Kim égoïste, d'une Kourtney incomprise ou d'une Khloe cocue.