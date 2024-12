Qui va se glisser dans la peau de notre Severus Rogue adoré? Peut-être l'acteur Paapa Essiedu. source: Imago x montage

Cet acteur se ramasse les foudres des fans de Harry Potter

Une nouvelle adaptation des romans Harry Potter, menée par la chaîne HBO, va être tournée l'été prochain. Alors qu'aucun casting n'est définitivement arrêté, l'acteur pressenti pour reprendre le rôle du légendaire professeur Rogue, incarné jusqu'ici par le regretté Alan Rickman, ne plaît déjà pas aux fans.

Steven Sowa / t-online



La prochaine série Harry Potter de la chaîne américaine HBO fait déjà grincer des dents avant même le début du tournage.

Comme le rapporte le magazine américain Variety, les premiers détails sur le casting et le début de la production de la série ont été révélés lors d'une présentation à Londres. Le casting du rôle de Severus Rogue a notamment suscité des discussions houleuses parmi les fans.

Selon le rapport, 32 000 jeunes acteurs et actrices ont postulé pour les rôles centraux de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. La société mère Warner Bros. Discovery a également déclaré que le tournage devrait commencer au Royaume-Uni à l'été 2025. La production de la série devrait durer sept saisons et devrait apparaître sur HBO au plus tôt fin 2026.

«Je suis vraiment inquiet après toutes ces critiques»

Cependant, l'éventuel casting du rôle de Severus Roguefait particulièrement sensation: l'acteur britannique Paapa Essiedu, 34 ans, a été pressenti par HBO pour incarner ce rôle emblématique, rapporte le magazine spécialisé américain The Hollywood Reporter.

Essiedu est connu pour la série HBO I May Destroy You, pour laquelle il a reçu une nomination aux Emmy. Cependant, certains fans critiquent cette décision, établissant des comparaisons avec le regretté Alan Rickman, qui incarnait Rogue dans les huit films originaux Harry Potter.

Les fans les plus hardcore sont sans concession; il leur est difficile d'imaginer le légendaire et maussade professeur de potions avec une autre tête que celle de Alan Rickman. Mais ainsi va le cycle de la vie; au tout début de Harry Potter, certains ont eu du mal à imaginer que la tête de Alan Rickman renvoie à autre chose qu'à Raspoutine, rôle qu'il a joué dans le téléfilm éponyme sorti en 1996.

Paapa Essiedu en mai 2024.

Malheureusement, la frustration de la Toile se traduit parfois par des déclarations ou des commentaires racistes.

«Je suis tout à fait pour la diversité, mais pas de cette façon. Il ne mérite pas les réactions négatives qui vont survenir» Un utilisateur sur X.

Un autre tweeto ajoute:

«Je suis vraiment inquiet pour lui après toutes ces critiques et pour la façon dont il va gérer son rôle. Pourtant, c'est un grand acteur et je pense qu'il va nous épater»

Warner Bros. Discovery a souligné lors de l'événement que la nouvelle série mettra l'accent sur la prise en compte de l'âge des personnages des romans de J.K. Rowling:

«Nous voulons nous assurer que les parents d'Harry, James et Lily Potter, n'ont que 21 ans lorsqu'ils meurent, et que Severus Rogue a la trentaine»

L'information est à prendre avec des pincettes; on ne sait toujours pas si des négociations sérieuses sont déjà en cours avec Essiedu, ou si d'autres candidats sont envisagés pour le poste. Néanmoins, la polémique montre clairement à quel point le choix des acteurs est important pour les fans.