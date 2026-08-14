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Sombr a fini son concert dans la mer

Vidéo: watson

Il a trouvé une manière folle de finir son concert

Il aurait pu quitter la scène après un dernier salut: Sombr a préféré piquer une tête. Jeudi soir à Copenhague, le phénomène américain a conclu son passage au festival Syd For Solen en se jetant à l’eau sous les cris du public. Une séquence qui n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux.
14.08.2026, 09:3614.08.2026, 09:36

Il y a les artistes qui terminent leur concert en lançant leur bouteille d'eau ou leur t-shirt dans la foule. Et puis il y a Sombr. Ce jeudi 13 août, le chanteur américain de 21 ans se produisait à Syd For Solen, festival organisé dans le Valbyparken, à Copenhague.

Au terme de son set, Shane Boose – de son vrai nom – a décidé de s’offrir une sortie pour le moins... rafraîchissante. Comme le montre une vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux, Sombr a quitté la scène et couru jusqu’au bord de l’eau, avant de se jeter à la mer, tout habillé, sous les cris des festivaliers.

Vidéo: watson

Une manière spectaculaire de conclure sa première apparition dans un festival danois. La séquence colle plutôt bien à l’ascension éclair du New-Yorkais. Sombr commence à écrire et produire ses morceaux dans sa chambre durant la pandémie et se fait remarquer dès l’âge de 16 ans avec son titre Caroline.

Sombr at Variety Power of Young Hollywood 2026 Presented by Disney+ held at The Four Seasons Hotel Los Angeles At Beverly Hills on August 05, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/ ...
Sombr connaît une ascension fulgurante depuis le succès mondial de Back to Friends.Image: Variety

Mais c’est surtout Back to Friends qui change sa trajectoire: le titre s’est hissé dans le top 10 du Billboard Hot 100 et a atteint la première place mondiale sur Spotify. Depuis, le jeune homme est passé à la vitesse supérieure. Son premier album, I Barely Know Her, lui a valu une nomination au Grammy du meilleur nouvel artiste. En avril, il s’est également offert un joli coup à Coachella en invitant Billy Corgan, leader des Smashing Pumpkins, à interpréter 1979.

Madonna et Sabrina Carpenter sortent un duo

Et son été est loin d’être terminé: après Copenhague, Sombr doit enchaîner les festivals européens, avec notamment Oslo, Göteborg, Helsinki et… le Valais, où il est attendu à l’Openair Gampel le 20 août.

A l’automne, il repartira pour une vaste tournée nord-américaine des arènes, avec notamment deux concerts au Madison Square Garden. (mbr)

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