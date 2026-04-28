ciel couvert19°
DE | FR
burger
Divertissement
Musique

Madonna et Sabrina Carpenter sortent un duo

Madonna et Sabrina Carpenter sortent un duo
Madonna (à droite) s'est produite aux côtés de Sabrina Carpenter sur la scène de Coachella lors du festival de musique et d'arts de Coachella Valley 2026.Image: Getty Images North America

Madonna et Sabrina Carpenter sortent un duo

Madonna et Sabrina Carpenter sortent enfin leur duo Bring Your Love après leur apparition surprise à Coachella. Ce titre lance officiellement le retour de la Reine de la Pop, attendue cet été avec un nouvel album.
28.04.2026, 16:5728.04.2026, 16:57

L'icône de la pop Madonna (67 ans) et la chanteuse américaine Sabrina Carpenter (26 ans) ont créé la surprise à la mi-avril lors du festival de musique Coachella, dans le sud de la Californie, en se produisant ensemble.

Les gens avaient plein de trucs à dire sur Madonna:

«Que quelqu'un vienne récupérer sa mamie»: Madonna se fait lyncher

Elles sortent aujourd'hui leur duo Bring Your Love, qui a été présenté en exclusivité lors du festival. Sur Instagram, elles ont annoncé la sortie pour ce jeudi. «Nous avons quelque chose à dire à ce sujet» ont-elles écrit dans la publication accompagnée d'une photo en noir et blanc, sur laquelle les deux stars posent adossées l'une contre l'autre face à l'objectif.

Lors de la prestation de Carpenter à Coachella le 17 avril, Madonna était apparue par surprise sur scène. Ensemble, elles ont interprété les classiques de Madonna Like A Prayer et Vogue, ainsi que le nouveau titre Bring Your Love.

Les prix «criminels» de Coachella font hurler la Toile

Madonna s'était produite pour la première fois à Coachella en 2006. En 2015, elle avait fait une apparition en tant qu'invitée aux côtés du rappeur Drake. Récemment, la musicienne a annoncé un nouvel album - le premier depuis environ sept ans. Confessions on a Dance Floor: Part II devrait sortir le 3 juillet.

Bring your love, extrait:

Vidéo: YouTube/Madonna - Topic

(sda/jod)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
de Marine Brunner
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
1
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
de Joanna Oulevay
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
de Joanna Oulevay
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
de Joanna Oulevay
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
de Oliver Baroni
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
1
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
On a goûté la mayo paprika de Thomy et Zweifel
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Elle n'en peut plus»: Ce célèbre couple est au bord du gouffre
Alors qu'ils sont sur le point de célébrer leur quatorzième anniversaire de mariage cet automne, la pop-star Justin Timberlake et l'actrice Jessica Biel traverseraient une période particulièrement difficile, à en croire des initiés.
Au milieu de ce printemps ô combien romantique, entre les fiançailles toutes fraîches d'Harry Styles et Zoë Kravitz à l'amourette inattendue entre l'acteur Jacob Elordi et le top Kendall Jenner, d'autres duos emblématiques traverseraient des temps nettement moins roses.
L’article