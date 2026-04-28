Madonna (à droite) s'est produite aux côtés de Sabrina Carpenter sur la scène de Coachella lors du festival de musique et d'arts de Coachella Valley 2026. Image: Getty Images North America

Madonna et Sabrina Carpenter sortent un duo

Madonna et Sabrina Carpenter sortent enfin leur duo Bring Your Love après leur apparition surprise à Coachella. Ce titre lance officiellement le retour de la Reine de la Pop, attendue cet été avec un nouvel album.

Plus de «Divertissement»

L'icône de la pop Madonna (67 ans) et la chanteuse américaine Sabrina Carpenter (26 ans) ont créé la surprise à la mi-avril lors du festival de musique Coachella, dans le sud de la Californie, en se produisant ensemble.

Les gens avaient plein de trucs à dire sur Madonna:

Elles sortent aujourd'hui leur duo Bring Your Love, qui a été présenté en exclusivité lors du festival. Sur Instagram, elles ont annoncé la sortie pour ce jeudi. «Nous avons quelque chose à dire à ce sujet» ont-elles écrit dans la publication accompagnée d'une photo en noir et blanc, sur laquelle les deux stars posent adossées l'une contre l'autre face à l'objectif.

Lors de la prestation de Carpenter à Coachella le 17 avril, Madonna était apparue par surprise sur scène. Ensemble, elles ont interprété les classiques de Madonna Like A Prayer et Vogue, ainsi que le nouveau titre Bring Your Love.

Madonna s'était produite pour la première fois à Coachella en 2006. En 2015, elle avait fait une apparition en tant qu'invitée aux côtés du rappeur Drake. Récemment, la musicienne a annoncé un nouvel album - le premier depuis environ sept ans. Confessions on a Dance Floor: Part II devrait sortir le 3 juillet.

(sda/jod)