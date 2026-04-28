Madonna et Sabrina Carpenter sortent un duo
L'icône de la pop Madonna (67 ans) et la chanteuse américaine Sabrina Carpenter (26 ans) ont créé la surprise à la mi-avril lors du festival de musique Coachella, dans le sud de la Californie, en se produisant ensemble.
Les gens avaient plein de trucs à dire sur Madonna:
Elles sortent aujourd'hui leur duo Bring Your Love, qui a été présenté en exclusivité lors du festival. Sur Instagram, elles ont annoncé la sortie pour ce jeudi. «Nous avons quelque chose à dire à ce sujet» ont-elles écrit dans la publication accompagnée d'une photo en noir et blanc, sur laquelle les deux stars posent adossées l'une contre l'autre face à l'objectif.
Lors de la prestation de Carpenter à Coachella le 17 avril, Madonna était apparue par surprise sur scène. Ensemble, elles ont interprété les classiques de Madonna Like A Prayer et Vogue, ainsi que le nouveau titre Bring Your Love.
Madonna s'était produite pour la première fois à Coachella en 2006. En 2015, elle avait fait une apparition en tant qu'invitée aux côtés du rappeur Drake. Récemment, la musicienne a annoncé un nouvel album - le premier depuis environ sept ans. Confessions on a Dance Floor: Part II devrait sortir le 3 juillet.
Bring your love, extrait:
(sda/jod)