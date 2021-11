20 fails qui prouvent qu'il y a (probablement) pire conducteur que vous

Antonio Conte, c'est le coach qu'on aurait aimé être

Le Transalpin à la chevelure soyeuse souffre d'une réputation qui le réduit à un seul système et à une seule philosophie. Mais le nouveau coach de Tottenham est bien plus subtil que cela.

Au coup de sifflet final du match Italie-Belgique (2-0), que nous avons eu le bonheur de vivre au stade de Lyon lors de l'Euro 2016, on a eu très envie de demander la nationalité italienne, de déménager dans les Pouilles et d'épouser Antonio Conte. On se serait même contenté de réaliser qu'un seul de ces rêves tant le sélectionneur né à Lecce nous avait ébloui, transformant d'un coup de baguette (celle de chef d'orchestre) une équipe nationale amoindrie en collectif redoutable.

C'était Conte …