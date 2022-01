21 photos de chambres d'hôtel briseuses de rêve

Les 7 sorties Marvel qui régaleront les fans en 2022

Alors que l'année 2021 a été riche, plusieurs grosses productions sont attendues pour 2022. Quels superhéros nous attendent? Tour d'horizon.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) pèse lourd. Et chaque série ou film Marvel de plus lui fait prendre davantage d'ampleur. Après la sortie en 2021, des séries à succès «WandaVision», «Loki» ou encore «The Falcon and the Winter Soldier» et des films «Eternals», «Shang Chi» et «Spider-Man: No Way Home», Marvel prévoit également plusieurs nouvelles productions pour l'année 2022. Elles font toutes partie de la quatrième phase du MCU.