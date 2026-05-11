Voici les ronds-points les plus spectaculaire du monde

Putrajaya, en Malaisie, détient le plus grand rond-point du monde. Et non, il ne s'agit pas de la place circulaire ceinte de rouge située au bas de l'image, mais bien du parc ovale qui se trouve derrière! Image: Shutterstock

Voici où se trouve le plus grand rond-point du monde

Immense et verdoyant, le rond-point de la ville malaisienne de Putrajaya est plus grand du monde. Mais d'autre ouvrages valent également le d'œil. Florilège.

Julia Palmer / t-online

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Le plus grand rond-point du monde est une véritable curiosité. Si vous vous demandez où se trouve un tel ouvrage urbain, il faut vous tourner du côté de la Malaisie. C'est là que se trouve le Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, un rond-point qui, avec son grand parc, offre bien plus que quelques parterres de fleurs.

Des dimensions record

Avec une longueur totale d'environ 3,5 kilomètres, ce rond-point malaisien détient un record absolu. Il se trouve dans la ville de Putrajaya, à environ 25 kilomètres au sud de la capitale, Kuala Lumpur.

Au centre de ce rond-point de forme ovale se trouve non pas un banal terre-plein central, mais un vaste parc avec un lac et un jardin botanique, un hôtel de luxe et une résidence royale, le tout niché au cœur du centre administratif de la Malaisie.

Ce rond-point a été spécialement conçu dans le cadre du plan d'urbanisme de Putrajaya. La ville est le siège du gouvernement, et a été entièrement imaginée autour de nombreux espaces verts, d'infrastructures généreuses et des chefs-d'œuvre architecturaux.

Ce gigantesque anneau relie entre eux différents ministères, ponts et voies d'accès, assurant ainsi la fluidité du trafic autour du quartier gouvernemental.

On peut l'emprunter comme n'importe quel autre rond-point, mais il faut un peu de patience pour en faire le tour complet, soit pas moins de onze kilomètres. Grâce à un réseau routier bien aménagé et à une signalisation moderne, ce rond-point est étonnamment efficace malgré sa taille. Au quotidien, il ressemble presque à une voie rapide, mais en forme de cercle.

Le rond-point de Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, vu du ciel. Image: Capture d'écran Instagram, @vantor_tech

D'autres ronds-points spectaculaires

Les ronds-points ne sont pas que des carrefours fonctionnels, mais souvent aussi des chefs-d'œuvre d'ingénierie ou des attractions touristiques. En voici quelques exemples particulièrement impressionnants:

Magic Roundabout, Swindon, Royaume-Uni: cet ouvrage se compose de cinq petits ronds-points qui entourent un rond-point central. Sa structure complexe permet aux conducteurs de circuler aussi bien dans le sens des aiguilles d'une montre que dans le sens inverse, ce qui peut vite tourner au casse-tête si on ne connaît pas les lieux.

Le Magic Roundabout de Swindon, au Royaume-Uni. Effectivement, ça n'a pas l'air simple. Image: Imago

Hovenring, Eindhoven, Pays-Bas: le Hovenring est un rond-point suspendu réservé exclusivement aux cyclistes et aux piétons. Suspendu à des câbles d'acier, il permet de traverser en toute sécurité des routes très fréquentées et est illuminé de manière spectaculaire la nuit.

La classe à la Hollandaise, tout simplement. Image: Imago

Place Charles de Gaulle, Paris, France: célèbre pour l’Arc de Triomphe qui se dresse en son centre, ce rond-point relie douze rues et compte parmi les plus fréquentés et les plus chaotiques d’Europe.

Un cauchemar pour de nombreux automobilistes et cyclistes. Image: Imago

Monheim am Rhein, Allemagne: ce rond-point abrite un geyser artificiel qui projette régulièrement des jets d'eau spectaculaires. Afin que les automobilistes ne soient pas surpris, un feu de signalisation arrête la circulation à temps.

On comprend mieux l'utilité du feu de signalisation. Image: Imago

Ces exemples montrent à quel point les ronds-points peuvent être variés et créatifs à travers le monde. Ils ne servent pas seulement à réguler le trafic, mais sont souvent aussi des emblèmes et des points forts culturels de leurs villes. (trad.: mrs)