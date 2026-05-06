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Red Bull Dance Your Style: la qualification romande sera à Lausanne

Le Red Bull Dance Your Style pose ses platines à Lausanne le 16 mai.
Les fans de danse se retrouveront le 16 mai à Lausanne pour vivre de près cette première épreuve de qualification.image: red bull dance your style

Cette bataille de danse va bientôt secouer Lausanne

C'est à Lausanne que se jouera la qualification romande du Red Bull Dance Your Style, le 16 mai prochain. Sur la Place des Pionnières, les meilleurs danseurs romands tenteront de décrocher leur ticket pour la finale suisse… puis mondiale.
06.05.2026, 15:5406.05.2026, 15:54

Lausanne accueillera le samedi 16 mai l’épreuve de qualification romande du Red Bull Dance Your Style, une compétition de streetdance suivie dans plus de 56 pays. Le rendez-vous se tiendra sur la Place des Pionnières, transformée pour l’occasion en scène à ciel ouvert dédiée aux battles improvisés.

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Le concept est simple: les danseurs s’affrontent sur des morceaux choisis au hasard par le DJ, passant aussi bien de classiques du hip-hop à des tubes actuels. Tous les styles sont permis, du house au locking en passant par le popping.

Particularité du format: il n’y a pas de jury. Après chaque battle, c’est le public qui choisit les participants qualifiés pour la suite de la compétition.

Le public choisit ses préférés en brandissant une pancarte.
Le public choisit ses préférés en brandissant une pancarte.image: Muriel Florence Rieben / Red Bull Content Pool

A Lausanne, les quatre meilleurs danseurs décrocheront leur place pour la finale nationale prévue le 4 juillet à Bâle. Ils y retrouveront les qualifiés de la deuxième manche organisée le 20 juin à Soleure, ainsi que plusieurs wild cards.

L’enjeu est de taille: le gagnant ou la gagnante de la finale suisse représentera le pays lors de la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style, organisée cette année pour la première fois en Suisse, le 24 octobre, au Hallenstadion de Zurich.

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L’ambiance sera assurée par DJ Nelsang aux platines et MC Big Silva au micro. L’événement est ouvert aussi bien aux participants qu’au public venu assister aux battles.

Pour les prétendants, l'inscription se passe ici.

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