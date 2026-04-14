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MSC Croisières va ouvrir son île privée aux Bahamas

Cette société suisse va ouvrir son île privée aux Bahamas

Voici Sandy Cay, la nouvelle île privée des Bahamas que MSC Croisières réservera à destination de ses clients.
MSC, la compagnie de croisières basée à Genève, est sur le point d'inaugurer sa propre île privée aux Bahamas. image: msc cruises
La compagnie maritime MSC pousse le rêve très loin en s'offrant le luxe ultime: une île privée dans les Bahamas, réservée strictement à l'usage des passagers de ses croisières.
14.04.2026, 16:1214.04.2026, 16:12

Si vous fantasmez sur l'idée d'être coupé du monde, sans risque de croiser votre collègue ou une connaissance du quartier, lors de vos prochaines vacances au soleil? MSC a précisément ce qu'il vous faut: Sandy Cay. Tel est le nom d'une pépite aux plages de sable blanc et aux eaux eaux turquoises, dans les Bahamas.

La troisième compagnie de croisières au monde, basée à Genève, est sur le point d'inaugurer cette nouvelle destination caribéenne juste à côté de son île privée déjà existante, Ocean Cay MSC Marine Reserve.

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Pensée comme un «écrin intimiste» (pour une île privée, le mot n'est pas galvaudé), Sandy Cay proposera une expérience à la fois «immersive et raffinée, invitant à un rapport plus intime avec les éléments», «plus confidentielle, au plus près de la mer et de la nature».

D'autres nouveautés

Quant à sa grande soeur, l'île privée d'Ocean Cay, elle s'apprête à connaître une série d'évolutions, avec notamment de nouvelles installations et expériences. Parmi les nouveautés proposés aux voyageurs: de nouveaux concepts de restauration, des espaces plage repensés pour les familles comme pour les adultes, des zones de détente élargies, ainsi que de nouvelles expériences immersives permettant aux hôtes de s’impliquer davantage dans la préservation du milieu marin.

Ocean Cay MSC Marine Reserve est l&#039;île privée du croisiériste dans les Bahamas.
Ocean Cay offre un accès à la plage, des restaurants et des bars, des excursions à terre et sert également de site de recherche scientifique pour étudier les impacts du changement climatique sur les habitats marins.

C'est d'ailleurs le succès d'Ocean Cay qui a «conforté notre vision à long terme des destinations privées et mené au développement de Sandy Cay», affirme Lynn Torrent, présidente de MSC Croisières Amérique du Nord, dans USA Today.

L'ajout d'une nouvelle île à son portefeuille permet non seulement à l'entreprise d'accroître sa capacité au départ des ports américains, mais aussi d'offrir aux clients une plus grande variété d'expériences personnalisées, fidèles à l'image de la marque, explique Lynn Torrent.

«(Sandy Cay) aura en quelque sorte sa propre âme et son propre ADN, où l'élégance se mêle à l'esprit authentique des Bahamas, tout en préservant cette atmosphère très détendue et authentique que nos clients apprécient tant à Ocean Cay, mais en constituant véritablement une extension de celle-ci»
Lynn Torrent, présidente de MSC Croisières Amérique du Nord, dans USA Today

Les hôtes de MSC Croisières et de la compagnie Explora Journeys, également propriété du groupe, auront l’opportunité de découvrir cette toute nouvelle perle paradisiaque en avant-première à partir de 2028.

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La nouvelle intervient alors que le croisiériste d'origine suisso-italienne développe également son portefeuille terrestre. CTL Maritime, filiale du groupe MSC, a annoncé ce mois-ci l' acquisition et l'aménagement d'une partie du Grand Lucayan Resort à Grand Bahama, toujours dans les Bahamas, en un club de plage pour les passagers des croisières MSC et Explora Journeys. (mbr)

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