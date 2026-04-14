Cette société suisse va ouvrir son île privée aux Bahamas

Cette société suisse va ouvrir son île privée aux Bahamas
Si vous fantasmez sur l'idée d'être coupé du monde, sans risque de croiser votre collègue ou une connaissance du quartier, lors de vos prochaines vacances au soleil? MSC a précisément ce qu'il vous faut: Sandy Cay. Tel est le nom d'une pépite aux plages de sable blanc et aux eaux eaux turquoises, dans les Bahamas.
La troisième compagnie de croisières au monde, basée à Genève, est sur le point d'inaugurer cette nouvelle destination caribéenne juste à côté de son île privée déjà existante, Ocean Cay MSC Marine Reserve.
Pensée comme un «écrin intimiste» (pour une île privée, le mot n'est pas galvaudé), Sandy Cay proposera une expérience à la fois «immersive et raffinée, invitant à un rapport plus intime avec les éléments», «plus confidentielle, au plus près de la mer et de la nature».
D'autres nouveautés
Quant à sa grande soeur, l'île privée d'Ocean Cay, elle s'apprête à connaître une série d'évolutions, avec notamment de nouvelles installations et expériences. Parmi les nouveautés proposés aux voyageurs: de nouveaux concepts de restauration, des espaces plage repensés pour les familles comme pour les adultes, des zones de détente élargies, ainsi que de nouvelles expériences immersives permettant aux hôtes de s’impliquer davantage dans la préservation du milieu marin.
C'est d'ailleurs le succès d'Ocean Cay qui a «conforté notre vision à long terme des destinations privées et mené au développement de Sandy Cay», affirme Lynn Torrent, présidente de MSC Croisières Amérique du Nord, dans USA Today.
L'ajout d'une nouvelle île à son portefeuille permet non seulement à l'entreprise d'accroître sa capacité au départ des ports américains, mais aussi d'offrir aux clients une plus grande variété d'expériences personnalisées, fidèles à l'image de la marque, explique Lynn Torrent.
Les hôtes de MSC Croisières et de la compagnie Explora Journeys, également propriété du groupe, auront l’opportunité de découvrir cette toute nouvelle perle paradisiaque en avant-première à partir de 2028.
La nouvelle intervient alors que le croisiériste d'origine suisso-italienne développe également son portefeuille terrestre. CTL Maritime, filiale du groupe MSC, a annoncé ce mois-ci l' acquisition et l'aménagement d'une partie du Grand Lucayan Resort à Grand Bahama, toujours dans les Bahamas, en un club de plage pour les passagers des croisières MSC et Explora Journeys. (mbr)