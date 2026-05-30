Dormir avec des girafes? Il vous faudra un peu de chance, car les créneaux sont très prisés. Image: Reto Fehr

10 endroits magiques pour dormir au milieu des animaux en Suisse

Dormir face à des girafes, nourrir des huskys ou observer des ours depuis un jacuzzi? En Suisse, certains hôtels et refuges permettent de passer la nuit au plus près des animaux – pour une expérience dont petits et grands se souviendront longtemps. Voici dix possibilités.

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Les ours et les loups

Le boutique-hôtel du zoo des Marécottes est intégré au parc animalier du même nom. Depuis le balcon de votre chambre, vous pouvez observer directement l’enclos des ours. Dans ce zoo alpin du Bas-Valais, on peut aussi apercevoir des loups, des bouquetins, des cerfs ou encore des lynx.

L’hôtel possède également un jacuzzi avec vue sur l’enclos des ours. Image: Zoo des Marécottes Boutique Hôtel/David Bovier

Le prix de la nuitée inclut aussi l’entrée au zoo ainsi qu’à la piscine creusée dans la roche en été. Le matin, vous pouvez accompagner les soigneurs lors du nourrissage des animaux.

Vous trouverez plus d’informations ici .

Image: Zoo des Marécottes

Les chiens saint-bernard

Directement au col du Grand-Saint-Bernard, à 2473 mètres d’altitude, se trouve l’Auberge de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. Elle complète le célèbre Hospice du Grand-Saint-Bernard, qui accueille des voyageurs depuis près de mille ans.

Image: Auberge de l’Hospice du Grand‑Saint‑Bernard

Comme le veut la tradition du lieu, des chiens saint-bernard séjournent effectivement au col durant les mois d’été, de juin à septembre. Historiquement liés à l’Hospice, ils peuvent être observés sur place. Les chiens sont aujourd’hui pris en charge par la Fondation Barry, mais restent un élément central de la vie du col.

Vous trouverez plus d’informations ici.

Un saint-bernard au Grand-Saint-Bernard. Image: Fondation Barry/Cédric Widmer

Les ânes

Ici, vous pouvez dormir soit dans une chambre à quatre lits, soit directement dans la paille – comme les ânes de la ferme, avec lesquels vous pouvez partir en balade découverte durant la journée.

En balade avec les ânes. Image: eselhof zur Säge

Cette petite ferme aux ânes est située de manière idyllique au bord d’un ruisseau à Buch (SH). En plus des ânes, la ferme abrite divers autres animaux, dont deux mini-cochons et des tortues grecques.

Vous trouverez plus d’informations ici.

Girafes et zèbres



Ce qui avait commencé comme un hôtel temporaire fait désormais partie de la Reka depuis 2026: le lodge des girafes du Kinderzoo Rapperswil. Mais il faut être rapide: les réservations se sont écoulées en quelques minutes cette année. Prochaine chance: 2027.

Observer les girafes directement depuis son lit. Image: Reto Fehr

Cette tiny house pouvant accueillir quatre personnes se trouve directement dans l’enclos des girafes de Rothschild et des zèbres. Depuis la terrasse du lodge, vous pouvez nourrir les deux espèces. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accompagner la soigneuse lors du nourrissage des girafes le matin.

Vous trouverez plus d’informations ici.

Les cerfs

Il existe peu d’animaux plus majestueux dans la faune suisse que le cerf – surtout au crépuscule, lorsque son souffle devient visible dans l’air froid. Et oui, le brame du cerf dans le Parc national suisse fait partie des expériences qu’il faut avoir vécues au moins une fois.

La Chamanna Cluozza au cœur du Parc national. Image: nationalpark.ch

Les meilleurs endroits pour cela sont le Val Trupchun ou le Val Cluozza. A la Chamanna Cluozza, le seul refuge gardé au cœur du Parc national, vous pouvez dormir en chambre ou en dortoir. L’endroit est idéal pour des randonnées dans la vallée du même nom. Et avec un peu de chance, vous pouvez observer directement des cerfs et des chamois depuis le refuge. Ce n’est pas pour rien que le site internet du lieu promet: «Là où cerfs et chamois se souhaitent bonne nuit.»

Vous trouverez plus d’informations ici.

Les huskys

Pour vivre une expérience au plus près des huskys, pas besoin de partir dans le Grand Nord. Sur le site du Husky Lodge vit une meute d’environ 40 huskys sibériens dans un enclos situé à proximité immédiate des cabanes des visiteurs.

Les soins, le nourrissage et les activités avec les huskys font partie de l’expérience. Image: Husky Lodge

Nichée dans un décor de forêts et de falaises, cette structure fait partie du parc Erlebniswelt Muotathal. Vous dormez dans des chambres simples réparties dans plusieurs cabanes indépendantes. Le concept repose principalement sur le travail avec les chiens: soins, nourrissage et activités guidées avec les chiens de traîneau sont au programme. Initiation au traîneau sur roues, trekking ou anniversaire pour enfants avec des huskys: il y en a pour tous les goûts.

Vous trouverez plus d’informations ici.

Même sans neige, vous pouvez avancer rapidement. Image: Husky Lodge

Vaches et animaux de ferme

Il existe de nombreuses possibilités de dormir à la ferme en Suisse. Nous avons choisi ici une adresse où vous dormez dans la paille – comme les animaux.

Dormir dans la paille version deluxe. Image: Erlebnis Auen

A l’Erlebnis Auen, à Wasserauen au cœur d’Appenzell Rhodes-Intérieures, vous séjournez dans une exploitation laitière entourée de vaches et de chèvres. Le lieu est idéal pour partir en randonnée et la fromagerie de démonstration de Stein se trouve également à proximité.

Vous trouverez plus d’informations ici.

Les vaches de la ferme exploitée en été à Wasserauen. Image: Erlebnis Auen

Lamas, alpagas et compagnie

Un véritable petit zoo vous attend au Märchenhotel Braunwald. Lamas, alpagas, chèvres, lapins et poules s’y promènent librement. Les animaux font partie intégrante de l’expérience. Depuis certaines chambres, les chèvres peuvent même venir jusque devant la terrasse.

Balade avec des lamas et des alpagas sur la terrasse ensoleillée du canton de Glaris. Image: Märchenhotel Braunwald

L’hôtel propose également des promenades avec des lamas et des alpagas. Cette excursion d’une heure est gratuite, mais réservée aux clients de l’hôtel et organisée chaque semaine lorsque la météo le permet.

Vous trouverez plus d’informations ici.

Les treks avec les lamas sont réservés aux clients de l’hôtel. Image: Märchenhotel Braunwald

Les chevaux

Les Franches-Montagnes jurassiennes sont, sans surprise, la terre d’origine des franches-montagnes, la dernière race chevaline suisse d’origine. Si vous avez déjà visité la région, vous avez certainement remarqué les nombreux élevages de chevaux.

Des chevaux franches-montagnes dans les pâturages. Image: KEYSTONE

Bien sûr, il est aussi possible d’y passer la nuit. Par exemple à la ferme Les Joux, où jusqu’à dix personnes peuvent dormir. Et naturellement, vous pouvez partir en balade à cheval.

Vous trouverez plus d’informations ici.

Chèvres et compagnie

La route postale menant à la Griesalp est considérée comme la plus raide du monde. Vous pouvez évidemment aussi y monter à pied – et cela vaut vraiment la peine de passer par la cascade. En haut vous attendent les Hotels Griesalp. Il s’agit de cinq hôtels allant du plus simple au plus luxueux, avec 40 chambres regroupées à proximité les unes des autres. Et toujours au premier plan: les deux chèvres Griesette et Babette.

Des chèvres, des cochons et bien d’autres animaux vous attendent à la Griesalp. Image: Hotels Griesalp

En plus des chèvres, on y trouve aussi des poules. La «poule de bureau» Lisette est probablement la plus insolente des pensionnaires et peut surprendre les clients jusque sur la terrasse ensoleillée. Petit nouveau du groupe: le teckel Lobo, reconnaissable à ses oreilles flottant au vent lorsqu’il court avec les chèvres.

Vous trouverez plus d’informations ici.

La poule de bureau contrôle les dossiers. Image: Hotels Griesalp

Quelle expérience avec des animaux manque encore à cette liste? Laquelle vous fait le plus rêvez? Ecrivez-nous tout dans les commentaires!

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