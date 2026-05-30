10 endroits magiques pour dormir au milieu des animaux en Suisse
Les ours et les loups
Le boutique-hôtel du zoo des Marécottes est intégré au parc animalier du même nom. Depuis le balcon de votre chambre, vous pouvez observer directement l’enclos des ours. Dans ce zoo alpin du Bas-Valais, on peut aussi apercevoir des loups, des bouquetins, des cerfs ou encore des lynx.
Le prix de la nuitée inclut aussi l’entrée au zoo ainsi qu’à la piscine creusée dans la roche en été. Le matin, vous pouvez accompagner les soigneurs lors du nourrissage des animaux.
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Les chiens saint-bernard
Directement au col du Grand-Saint-Bernard, à 2473 mètres d’altitude, se trouve l’Auberge de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard. Elle complète le célèbre Hospice du Grand-Saint-Bernard, qui accueille des voyageurs depuis près de mille ans.
Comme le veut la tradition du lieu, des chiens saint-bernard séjournent effectivement au col durant les mois d’été, de juin à septembre. Historiquement liés à l’Hospice, ils peuvent être observés sur place. Les chiens sont aujourd’hui pris en charge par la Fondation Barry, mais restent un élément central de la vie du col.
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Les ânes
Ici, vous pouvez dormir soit dans une chambre à quatre lits, soit directement dans la paille – comme les ânes de la ferme, avec lesquels vous pouvez partir en balade découverte durant la journée.
Cette petite ferme aux ânes est située de manière idyllique au bord d’un ruisseau à Buch (SH). En plus des ânes, la ferme abrite divers autres animaux, dont deux mini-cochons et des tortues grecques.
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Girafes et zèbres
Ce qui avait commencé comme un hôtel temporaire fait désormais partie de la Reka depuis 2026: le lodge des girafes du Kinderzoo Rapperswil. Mais il faut être rapide: les réservations se sont écoulées en quelques minutes cette année. Prochaine chance: 2027.
Cette tiny house pouvant accueillir quatre personnes se trouve directement dans l’enclos des girafes de Rothschild et des zèbres. Depuis la terrasse du lodge, vous pouvez nourrir les deux espèces. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accompagner la soigneuse lors du nourrissage des girafes le matin.
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Les cerfs
Il existe peu d’animaux plus majestueux dans la faune suisse que le cerf – surtout au crépuscule, lorsque son souffle devient visible dans l’air froid. Et oui, le brame du cerf dans le Parc national suisse fait partie des expériences qu’il faut avoir vécues au moins une fois.
Les meilleurs endroits pour cela sont le Val Trupchun ou le Val Cluozza. A la Chamanna Cluozza, le seul refuge gardé au cœur du Parc national, vous pouvez dormir en chambre ou en dortoir. L’endroit est idéal pour des randonnées dans la vallée du même nom. Et avec un peu de chance, vous pouvez observer directement des cerfs et des chamois depuis le refuge. Ce n’est pas pour rien que le site internet du lieu promet: «Là où cerfs et chamois se souhaitent bonne nuit.»
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Les huskys
Pour vivre une expérience au plus près des huskys, pas besoin de partir dans le Grand Nord. Sur le site du Husky Lodge vit une meute d’environ 40 huskys sibériens dans un enclos situé à proximité immédiate des cabanes des visiteurs.
Nichée dans un décor de forêts et de falaises, cette structure fait partie du parc Erlebniswelt Muotathal. Vous dormez dans des chambres simples réparties dans plusieurs cabanes indépendantes. Le concept repose principalement sur le travail avec les chiens: soins, nourrissage et activités guidées avec les chiens de traîneau sont au programme. Initiation au traîneau sur roues, trekking ou anniversaire pour enfants avec des huskys: il y en a pour tous les goûts.
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Vaches et animaux de ferme
Il existe de nombreuses possibilités de dormir à la ferme en Suisse. Nous avons choisi ici une adresse où vous dormez dans la paille – comme les animaux.
A l’Erlebnis Auen, à Wasserauen au cœur d’Appenzell Rhodes-Intérieures, vous séjournez dans une exploitation laitière entourée de vaches et de chèvres. Le lieu est idéal pour partir en randonnée et la fromagerie de démonstration de Stein se trouve également à proximité.
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Lamas, alpagas et compagnie
Un véritable petit zoo vous attend au Märchenhotel Braunwald. Lamas, alpagas, chèvres, lapins et poules s’y promènent librement. Les animaux font partie intégrante de l’expérience. Depuis certaines chambres, les chèvres peuvent même venir jusque devant la terrasse.
L’hôtel propose également des promenades avec des lamas et des alpagas. Cette excursion d’une heure est gratuite, mais réservée aux clients de l’hôtel et organisée chaque semaine lorsque la météo le permet.
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Les chevaux
Les Franches-Montagnes jurassiennes sont, sans surprise, la terre d’origine des franches-montagnes, la dernière race chevaline suisse d’origine. Si vous avez déjà visité la région, vous avez certainement remarqué les nombreux élevages de chevaux.
Bien sûr, il est aussi possible d’y passer la nuit. Par exemple à la ferme Les Joux, où jusqu’à dix personnes peuvent dormir. Et naturellement, vous pouvez partir en balade à cheval.
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Chèvres et compagnie
La route postale menant à la Griesalp est considérée comme la plus raide du monde. Vous pouvez évidemment aussi y monter à pied – et cela vaut vraiment la peine de passer par la cascade. En haut vous attendent les Hotels Griesalp. Il s’agit de cinq hôtels allant du plus simple au plus luxueux, avec 40 chambres regroupées à proximité les unes des autres. Et toujours au premier plan: les deux chèvres Griesette et Babette.
En plus des chèvres, on y trouve aussi des poules. La «poule de bureau» Lisette est probablement la plus insolente des pensionnaires et peut surprendre les clients jusque sur la terrasse ensoleillée. Petit nouveau du groupe: le teckel Lobo, reconnaissable à ses oreilles flottant au vent lorsqu’il court avec les chèvres.
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