Divertissement

Watson week

What’s in/what’s out, les trends de ta semaine



dr/watson

Watson week

What’s in/what’s out, les trends de ta semaine

Aujourd’hui, on débrief sur le combat entre Logan Paul et Mayweather, le dernier défilé Balenciaga, pourquoi l'album de Laylow va être incroyable et les nouvelles MasterCard à l'image des animaux en voie de disparition.

Yann Ruetschi Yann Ruetschi Suivez-moi Se désabonner

Vidéo: watson

C'est exactement ca que t'auras sur ta MasterCard👇

1 / 8 Des éléphants sauvages s'échappent d'une réserve en Chine source: sda

Si tu as manqué le dernier épisode, il est dispo juste ici👇

Vidéo: watson

Ça, ça va vous calmer tout de suite👇