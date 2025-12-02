Voici la programmation du Caribana Festival

bien ensoleillé
Le Caribana lève le voile sur les premiers artistes de sa 34e édition, qui se déroulera du 17 au 20 juin 2026 sur les rives du lac Léman.
02.12.2025, 12:39

Le Caribana table à nouveau sur la diversité musicale pour cette 34e édition qui fait la part belle aux voix francophones.

Les artistes

Vous retrouverez Mika, un impondérable des festivals romands, en tête d'affiche de la soirée du jeudi 18 juin. L'occasion pour ses fans de découvrir les piliers de son prochain album, qui mêle électro, rock et influences psychédéliques.

Le pianiste préféré des rappeurs a fait vibrer la Romandie

Vous retrouverez également l'hyperpop de l'artiste franco-suisse Yoa, tout comme la douce et célèbre voix de Louane. Celle-ci dévoilera son cinquième album Solo, «marqué par une écriture plus libre et affirmée», comme l'écrit le Caribana.

Le vendredi 19 juin, place à la vibe urbaine, avec Niska en tête d'affiche, qui viendra nous présenter ses munitions en mode rafale. On se réjouit d'entendre résonner Réseaux, Salé, etc...

L'on aura également droit à la présence du phénomène KeBlack, dont le dernier album réunit des collaborations prestigieuses avec SDM, Naza ou encore Fally Ipupa. La Rvfleuze complètera cette soirée, et prendra d’assaut la Scène du Lac.

Rencontre avec l'étoile de la pop romande qui va enflammer Caribana

Le samedi 20 juin sera placé sous les couleurs des musiques électro. Le producteur belge ultra-populaire Lost Frequencies partagera l’affiche avec Purple Disco Machine, maître de la disco-house contemporaine. On aura également droit à une prestation de Trinix, duo lyonnais qui compose, remixe et s’impose comme l’un des futurs grands noms de l’électro française, ainsi que Étienne de Crécy, pionnier de la French touch et référence mondiale des performances live électroniques.

La suite de la programmation «sera dévoilée très prochainement». On se réjouit notamment de découvrir les têtes d'affiche de la soirée du mercredi.

Pour info:
Les billets seront en vente dès le mercredi 3 décembre 2025 à 12h00 sur Caribana et Ticketcorner.

Une promotion de Noël offre un rabais de 25% sur les abonnements 4 jours et les pass weekend avec le code «Noel25».

(jod)

