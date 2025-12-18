Ça va «bouncer» à Caribana. Genezio et Maureen seront de la partie.

Caribana lève le voile sur de nouveaux artistes

Le festival, qui se tiendra du 17 au 20 juin, muscle son vendredi avec trois nouveaux noms: Soolking, Genezio et Maureen rejoignent l’affiche.

Le Caribana lève le voile sur de nouveaux artistes qui viennent enrichir sa programmation de vendredi. Après avoir dévoilé des noms tels que Mika, Yoa et Louane, l'on aura droit à Soolking, qui propulsera son cocktail de sonorités urbaines et orientales juste avant Niska, sur l’Andros Stage.

Un répertoire qui nous emmènera dans l'univers chaleureux et bigarré du rappeur franco-algérien, entre rap, raï et sonorités venues du monde entier. «Sa voix atypique, ses mélodies accrocheuses et sa capacité à mélanger les genres l’ont amené à collaborer avec des artistes majeurs comme SCH, Gims, Ninho ou Fianso», rappelle le Caribana.

Souvenirs... Dhurata Dora ft. Soolking - Zemër Vidéo: YouTube/REDBOX Entertainment

La Super Bock Stage va également vibrer fort, puisqu'elle accueillera Genezio et Maureen, qui se produiront avant La Rvfleuze.

Genezio est le chouchou des nouvelles générations, et compte imposer son style signature et ultra-festif «Bounce» au Caribana.

«Genezio mêle rap, rumba congolaise, trap et gospel, donnant naissance à des refrains fédérateurs et des gimmicks mémorables. Il a notamment collaboré avec Tiakola, Dadju, Naza, GIMS et Niska.» Caribana

Caribana nous offre ensuite sur un plateau d'argent Maureen, la reine du shatta martiniquais en pleine ascension, qui nous concocte régulièrement des collaborations de qualité, de Kalash à Naza. Elle nous a récemment fait bouger avec TKS 2G sur le son Paddle, et vient de sortir, en octobre, son premier album intitulé Queen.

Blaiz Fayah X Maureen - Money Pull Up. Vidéo: YouTube/Blaiz Fayah

On ne peut que se réjouir de voir comment Maureen va mettre le feu à la scène. D’autres annonces viendront prochainement compléter la programmation.

Les billets sont en vente sur Caribana et Ticketcorner.

(jod)