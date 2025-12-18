Caribana lève le voile sur de nouveaux artistes
Le Caribana lève le voile sur de nouveaux artistes qui viennent enrichir sa programmation de vendredi. Après avoir dévoilé des noms tels que Mika, Yoa et Louane, l'on aura droit à Soolking, qui propulsera son cocktail de sonorités urbaines et orientales juste avant Niska, sur l’Andros Stage.
Un répertoire qui nous emmènera dans l'univers chaleureux et bigarré du rappeur franco-algérien, entre rap, raï et sonorités venues du monde entier. «Sa voix atypique, ses mélodies accrocheuses et sa capacité à mélanger les genres l’ont amené à collaborer avec des artistes majeurs comme SCH, Gims, Ninho ou Fianso», rappelle le Caribana.
Souvenirs...
La Super Bock Stage va également vibrer fort, puisqu'elle accueillera Genezio et Maureen, qui se produiront avant La Rvfleuze.
Genezio est le chouchou des nouvelles générations, et compte imposer son style signature et ultra-festif «Bounce» au Caribana.
Caribana nous offre ensuite sur un plateau d'argent Maureen, la reine du shatta martiniquais en pleine ascension, qui nous concocte régulièrement des collaborations de qualité, de Kalash à Naza. Elle nous a récemment fait bouger avec TKS 2G sur le son Paddle, et vient de sortir, en octobre, son premier album intitulé Queen.
On ne peut que se réjouir de voir comment Maureen va mettre le feu à la scène. D’autres annonces viendront prochainement compléter la programmation.
Les billets sont en vente sur Caribana et Ticketcorner.
(jod)