Question philosophique: pourquoi le poulet a-t-il traversé la route?

Mais peut-être que c'est parce que ça nous fait nous questionner sur notre propre existence et médiocrité...

Au final, c'est pas très 2022 cet acharnement sur les faits et gestes de nos amis poulets... Laissez-les tranquilles!

Le pire, c'est que puisqu'on ne parle pas le poulet, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire.

Une question qui divise et passionne l'humanité, alors que les poulets n'ont rien demandé.

Cette semaine, on vous a dégoté une perle rare. 3... 2... 1... C'est parti!

Les mèmeurs de watson (ces gens qui font des mèmes sur Internet) fouinent dans les abysses de l'encyclopédie en ligne Wikipédia à la recherche des articles les plus WTF. Ils en font ensuite de jolis mèmes.

Aujourd'hui, on vous parle d'une question qui divise l'humanité: mais pourquoi diable le poulet a-t-il traversé la route? Vous le savez, vous?

