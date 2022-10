Ils font du porno pour sauver la planète

En revanche, petite pensée au gouvernement norvégien qui a alloué des fonds à l'association et qui a finalement découvert le pot aux roses après six mois.

Aujourd'hui, on va vous parler d'une association norvégienne particulière, au nom assez évocateur: Fuck for Forest. Ou quand écolo rime avec porno.

La nouvelle tête de Johnny Depp effraie ses fans

Lundi soir, Johnny Depp a pris un bain de foule avant son concert. Problème, beaucoup ne l'ont pas reconnu et sur Twitter, ses fans s'en amusent.

Il fut un temps où Johnny Depp avait encore un peu de sex appeal. Même lors de son procès, il portait une moustache parfaitement domptée et il était bien peigné. Et bien, ce n'est plus le cas. Comme le rapporte le New York Post, Johnny Depp est allé à la rencontre de ses fans avant son concert à New York. Et là... c'est le choc.