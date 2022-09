Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: Shutterstock/knowyourmeme/watson

Mission suicide d'un satellite de la NASA: voici l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle, entre autres, de la NASA qui a lancé une mission pour dévier un satellite de sa trajectoire et sauver le monde.

L'actu en Suisse

La hausse des primes déprime

C'est officiel: votre porte-monnaie va souffrir. Après une (miraculeuse) stagnation l'année passée, les primes d'assurance santé ont repris l'ascenseur. Et comme rien n'est trop gros pour les assureurs, la hausse est colossale: +6.6% en moyenne, avec des pics qui dépassent les 9% dans certains cantons. Les raisons? Les dépenses liées à la pandémie et aux reports d'opération. Ouch.

Les fonctionnaires fribourgeois privés (entre autres) d'ascenseur cet hiver

Si l'ascenseur des primes fonctionne, celui des fonctionnaires fribourgeois restera à l'arrêt cet hiver. Cette décision fait partie d'un paquet de mesures décidées par l'exécutif fribourgeois pour économiser de l'énergie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Si vous travaillez pour Fribourg et que ça vous stresse d'arriver en transpirant au bureau après avoir grimpé des marches, rassurez-vous! La température de ceux-ci sera limitée à 19 degrés, tandis que les chauffages électriques et l'eau chaude seront interdits. L'hiver va être froid.

L'actu à l'étranger

Giorgia Meloni en force en Italie

Les résultats des élections législatives italiennes sont tombés dans la nuit de ce lundi 26 septembre. Si le résultat n'est pas une surprise, l'arrivée en tête de Fratelli d’Italia a été ressentie comme un choc. Parce qu'il offre à sa présidente, Giorgia Meloni, la certitude d'être la nouvelle première ministre du pays. Et Giorgia en question est un peu trop fan d'un certain Mussolini, qui n'a pas laissé de bons souvenirs au pays. En plus, Fratelli d’Italia a été fondé par des joyeux lurons nostalgiques du fascisme. Bref, l'extrême droite est de retour chez nos voisins transalpins.

Les simulacres de référendums russes

Cette semaine, on vous parle encore du conflit ukrainien. Depuis la semaine passée, les Russes ont mis en place de faux référendums sur les territoires occupés pour demander à la population ukrainienne s'ils voulaient être annexés. Pour être sûr de gagner, ils se sont pointés chez les votants avec une urne et des flingues. Dans ce contexte, pas étonnant que 97% des votants aient coché le «oui». Si aucun pays n'a reconnu les résultats, il est probable que les Russes considèrent maintenant ces territoires comme les leurs. Et menacent d'utiliser la bombe atomique en cas d'attaque. Ambiance...

La news WTF

La NASA dévie un astéroïde

Vous vous souvenez d'Armageddon, le film de Michael Bay? Cette mission suicide d'astronautes américains badass qui sauvent la Terre d'un dangereux astéroïde. Rassurez-vous, on n'est pas menacé, enfin pas par un caillou venant de l'espace. Mais si une telle situation se profilait, on est équipé: la NASA est parvenue à faire entrer un satellite en collision avec un astéroïde qui ne touchera pas la Terre, mais qui aurait fait de sérieux dégâts si c'était le cas. Un satellite vide qui plus est, donc pas besoin d'écouter la daube de générique d'Aerosmith en hommage aux valeureux astronautes décédés...

