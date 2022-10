Image: shutterstock/wikipedia/watson

«L'architecture terrible» ou quand le but est de créer des bâtiments moches

Aujourd'hui, on va vous parler d'un style architectural qui s'applique aux extérieurs des prisons et qui a, par son inhospitalité, la vocation d'éloigner de potentiels fauteurs de troubles du droit chemin. Worse is more.

Cette semaine, on vous a dégoté une perle rare. 3... 2... 1... C'est parti!

Le mec a dû recevoir son diplôme d'architecte dans un panier surprise...

Image: Knowyourmeme/watson

Pas de doute, Blondel devait être un type franchement sympa, bon délire et tout

Image: Knowyourmeme/watson

La légende raconte même que discuter avec lui en soirée signifiait la fin de ta carrière d'architecte

Image: Knowyourmeme/watson

Les prisons auraient peut-être des airs de certains buildings de la City de Londres si Blondel n'était pas venu mettre son grain de sel...

Image: Knowyourmeme/watson

J'sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que de par chez nous, certains ont su bien tirer profit des enseignements de Blondel...

Image: Knowyourmeme/watson

Le style de Blondel ne se limite plus aux extérieurs de prisons. Fascinant!

Image: Google/watson

Finalement, c'est presque la classe d'aller en prison dans un bâtiment décrit dans un traité d'architecture

Image: Youtube/watson

Qu'avez-vous pensé de ce Wiki WTF? Dites-le-nous en commentaire!

