Les travaux de la gare de Lausanne sont dans l'actu en mèmes

L'actu en Suisse

Game of Thrones version UDC

Parce que ce petit coquin d'Ueli Maurer a démissionné du Conseil fédéral le vendredi 30 septembre après la publication du récap, nous n'avions pas pu vous en parler. On se rattrape cette semaine, avec une guerre de succession lancée à l'UDC. Le premier candidat est le conseiller aux Etats bernois Werner Salzmann. Ce lundi 10 octobre, un autre Bernois, favori pour reprendre le poste du démissionnaire, a officialisé lui aussi sa candidature. Il s'agit de... roulement de tambour, Albert Rösti. Avec un nom pareil, il mérite de représenter la Suisse au plus haut niveau.

Les CFF encore et toujours en retard

Vous connaissez le refrain: vous êtes sur le quai, le train ne vient pas... Ding! Dong! Retard indéterminé, votre journée est ruinée. Eh bien, les CFF appliquent la même méthode à leurs travaux. Si vous êtes Lausannois, vous avez remarqué des bâches blanches reloues installées devant la gare depuis des mois. Il s'agit de travaux de rénovation... qui n'ont toujours pas commencé. Et ça ne risque pas d'évoluer, car on a appris qu'à cause d'une erreur dans les plans des CFF, il sera impossible de faire quoi que ce soit avant 2023. No comment...

L'actu à l'étranger

Meta: une organisation terroriste?

Meta, c'est la société gérée par Mark Zuckerberg qui détient Facebook, Instagram et WhatsApp. Il y a plein de trucs qu'on peut lui reprocher, de son pouvoir de marché excessif au tracking des données de ses utilisateurs. Mais le gouvernement russe a dépassé les bornes en classifiant Meta d'organisation «terroriste et extrémiste»», ce qui lui permettra au passage de réprimer plus facilement ses utilisateurs. A l'oreillette, on nous dit que c'est Poutine qui en avait marre de se faire troller.

Les français (encore) en grève

La France, sa gastronomie, sa tour Eiffel, sa culture, et ses grèves à répétition. Qu'est-ce qui est bloqué cette fois-ci? Le métro de Paris? La SNCF? Manqué. Cette semaine, ce sont les stations-services qui sont à l'arrêt à cause d'un conflit salarial entre le pétrolier Total et ses employés. Résultat des courses, les Français galèrent à trouver de l'essence pour leurs voitures et tout le monde fait la tronche (comme d'hab). Si vous aviez prévu un week-end dans le Sud, changez de programme!

La news WTF

La taxe sur les pets néo-zélandais

Rassurez-vous, cela ne concerne pas les humains, mais les vaches. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a dévoilé une taxe environnementale un peu spéciale, qui vise... les pets et rots des bovins du pays. Quelle en est l'utilité? Eh bien, les flatulences des vaches sont émettrices de méthane, un gaz très mauvais pour la couche d'ozone. Avec cette taxe, le gouvernement du pays espère inciter les agriculteurs à produire moins, mais de meilleure qualité. Malin!

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

