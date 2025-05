On suit un groupe d'amis à travers les saisons et les vacances. netflix

Cette série avec Steve Carell fait du bien

Les Quatre Saisons est une mini-série comique qui cartonne actuellement sur Netflix. Elle suit les vacances de trois couples qui se connaissent depuis toujours.

Nick (Steve Carell) et Anne (Kerri Kenney-Silver) sont mariés depuis 25 ans. Pour fêter ça, ils invitent leurs meilleurs amis, deux couples, l'un hétéro, l'autre homosexuel, dans leur maison de campagne cossue de la banlieue de Washington. Tout le monde a l'air heureux en ménage, sauf que, l'un de ces trois couples va se séparer, ce qui va bouleverser l'équilibre de leur amitié.

Dans le couple qui se sépare, l'homme retrouve l'amour dans les bras d'une jeune femme d'une trentaine d'années, lui qui est en pleine crise de la cinquantaine. Il aura la mauvaise idée de l'emmener en vacances avec ses amis (qui sont aussi les amis de son ex-femme) et laissera sa nouvelle petite amie organiser le voyage dans un hôtel zéro-déchet composé de yourtes et de wokistes heureux de pédaler sur un quadricycle transformé en bar. Tout ce que ce groupe, trop vieux pour ces conneries, et trop bourgeois, déteste.

Ce genre d'hôtel existe vraiment:

Cette histoire est basée sur le film comique mais néanmoins médiocre du même nom sorti en 1981, un long métrage pourtant cher à Tina Fey qui a réalisé la mini-série et qui joue également dedans. Contrairement au film qui n'a pas eu un franc succès, la série cartonne en ce moment sur Netflix. Elle est devenue le premier show le plus regardé la semaine dernière avec 11,9 millions de vues au cours de ses quatre premiers jours de disponibilité. Même You saison 5 a fait moins bien avec 10,9 millions de vues.

En huit épisodes, Tina Fey offre une ode au mariage et aux amitiés profondes. On regarde ça en souriant, sans être hilare. Pour autant, on s'enfile les épisodes comme des cookies réconfortants, ceux qui ont une pointe de sel et qui nous obligent à y retourner.

On se dit aussi que huit épisodes, c'est un peu trop long, surtout que, malgré de bonnes blagues et un bon casting, il y a des écueils. La dynamique de couple de Danny (Colman Domingo) et Claude (Marco Calvani), le couple d'homosexuels, manque de réalisme et on se demande pourquoi Anne Kerri Kenney-Silver, la femme de Nick (Steve Carell) a l'air beaucoup plus vieille que tout le monde. Malgré cela, l'alchimie des personnages tous ensemble fonctionne et si on ne s'attache pas vraiment aux individus, on s'attache à ce groupe d'amis.

Si on est vieux, on appréciera également les tacles au wokisme, parfois un peu lourdingues, mais pas si loin de la réalité. A un moment donné, il y a également une référence à Sisqo car Danny s'est teint les cheveux en jaune. Si vous l'avez, alors cette série pourrait vous plaire. Sinon, vous pouvez retourner à You.

La bande-annonce:

Vidéo: watson

Les 4 saisons est disponible sur Netflix depuis le 1er mai.

