Nos collègues zurichois nous ont torturés avec une idée «horrible»

Il se passe de drôles de trucs à Disneyland

A Disneyland en Californie, un jeune homme, visiblement sous l'emprise de stupéfiants, est descendu d'une attraction et s'est déshabillé. Il a été retrouvé nu par la sécurité.

It's a small world est sans nul doute l'attraction la plus célèbre de Disney. Un voyage en barque à travers le monde où des marionnettes s'animent pour rendre hommage aux peuples du monde entier sur les notes de la chanson la plus aliénante qui soit. C'est peut-être ce qui a provoqué la perte de raison de ce touriste qui s'est mis en sous-vêtement dans le wagonnet de l'attraction pour finalement en sortir et se balader dans le décor, sous les regards médusés des autres passagers.