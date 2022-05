Vidéo: watson

World of Watson

Si on était honnêtes au premier date Tinder, ça donnerait ça

Trop de gens, au premier rendez-vous, racontent encore qu'ils aiment se faire des musées le week-end au lieu d'admettre qu'ils passent leur temps à mater de la daube sur W9. On a décidé de changer ça.

«J'aime les musées, l'opéra et relire Guerre et Paix de Tolstoï, alors si toi aussi tu aimes te culturer l'esprit, swipe à droite!» Non, Damien, tu mens. Tu aimes t'envoyer des pintes devant la Ligue des Champions, écouter du Jul dans ta Seat Ibiza et la dernière fois que tu as lu, c'était les instructions de montage d'une commode Ikea.

Mais ne t'inquiète pas, Damien. Margaux et Marie-Adèle (dans le rôle de @thegoodboy76) te montrent le chemin! Nos deux «actrices» ont testé l’honnêteté dans un premier date Tinder, et ça fait du bien à tout le monde.

