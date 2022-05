La Suisse compte 1278 brasseries et voici une carte pour les trouver

L'histoire de l'impôt sur la bière

La Confédération prélève un impôt sur la bière fabriquée ou importée sur le territoire suisse. L'impôt porte sur la bière dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15% du volume. C'est ainsi que cela s'est produit:Dès la fin du 19e siècle, des tentatives politiques ont été faites pour taxer la bière. Finalement, elles ont toutes échoué en raison d'un problème de politique économique: un impôt sur la bière aurait entraîné des distorsions de concurrence si toutes les autres boissons alcoolisées, y compris le vin, n'avaient pas été imposées en plus des boissons distillées déjà taxées.La bière est devenue pour la première fois une source de financement pour la Confédération lorsque, en 1927, un arrêté fédéral urgent a imposé une surtaxe douanière sur l'importation d'orge de brasserie, de malt de brasserie et de bière, en plus du droit de douane normal.Lorsque la crise économique des années 1930 commença à avoir des répercussions sur les finances fédérales, le Conseil fédéral décida en 1934 d'introduire un impôt général sur les boissons. L'opposition des viticulteurs en particulier a conduit à l'annulation de cette décision trois ans plus tard, mais l'impôt sur la bière a été maintenu.Avec l'introduction de l'impôt sur le chiffre d'affaires en 1941, un système a été mis en place pour garantir que la charge fiscale globale de la bière reste constante par rapport au prix de gros. Avec l'effritement du cartel de la bière en 1992 ainsi que les mesures prises dans le cadre du GATT, la fixation du taux d'imposition a été déléguée au DFF.L'actuel article 131 Cst. ne prévoit plus la charge globale (impôt sur la bière et TVA) garantie par rapport au prix de la bière. L'impôt sur la bière a ainsi pu être dissocié du niveau de la TVA et du prix de la bière.La loi du 6 octobre 2006 sur l'imposition de la bière (loi fédérale sur l'imposition de la bière; LIB) est entrée en vigueur le 1er juillet 2007.