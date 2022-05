Die Geschichte der Biersteuer

Der Bund erhebt eine Steuer auf Bier, das im Zollgebiet hergestellt oder in dieses eingeführt wird. Besteuert wird dabei Bier bis zu einem Alkoholgehalt von höchstens 15 Volumenprozent. So kam es dazu:«Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gab es politische Vorstösse, das Bier zu besteuern. Letztlich scheiterten diese alle am wirtschaftspolitischen Problem, dass eine Steuer auf Bier Wettbewerbsverzerrungen zur Folge gehabt hätte, wenn nicht nebst den bereits steuerpflichtigen gebrannten Wassern auch sämtliche anderen alkoholischen Getränke, einschliesslich des Weins, besteuert worden wären.Das Bier wurde erstmals zur Finanzquelle des Bundes, als 1927 mit dringlichem Bundesbeschluss auf der Einfuhr von Braugerste, Braumalz und Bier neben dem normalen Zoll noch ein Zollzuschlag erhoben wurde.Als sich die Wirtschaftskrise in den 1930er-Jahren auf die Bundesfinanzen auszuwirken begann, beschloss der Bundesrat 1934 die Einführung einer allgemeinen Getränkesteuer. Der Widerstand insbesondere der Weinbauern führte drei Jahre später zur Aufhebung dieses Beschlusses, die Biersteuer wurde jedoch beibehalten.Mit Einführung der Warenumsatzsteuer 1941 wurde ein System eingeführt, das die gleichbleibende Gesamtsteuerbelastung des Bieres im Vergleich zum Engrospreis sicherstellen sollte. Mit dem Abbröckeln des Bierkartells 1992 sowie den Massnahmen im Rahmen des GATT wurde die Festsetzung des Steuersatzes an das EFD delegiert.Der heutige Artikel 131 BV sieht die im Verhältnis zum Bierpreis garantierte Gesamtbelastung (Biersteuer und MWST) nicht mehr vor. Damit konnte die Biersteuer von der Höhe der Mehrwertsteuer und des Bierpreises abgekoppelt werden.Das Biersteuergesetz vom 6. Oktober 2006 (Bundesgesetz über die Biersteuer; BStG) wurde am 1. Juli 2007 in Kraft gesetzt.»