Il existe des figurines Playmobil pour à peu près tout ce que l'on peut imaginer. Image: keystone

Ce fabricant de jouets culte est en crise

Playmobil souffre d'une baisse de ses recettes et supprime des emplois. L'entreprise allemande révèle pour la première fois les difficultés financières qu'elle doit affronter.

Plus de «Economie»

Un article de

Le fabricant allemand des Playmobil, Horst Brandstätter Group, a révélé pour la première fois l'ampleur de la chute de son chiffre d'affaires au cours des deux dernières années. «Sur l'exercice 2023/2024, nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'environ 490 millions d'euros», a indiqué l'entreprise.

En 2022/2023, il s'élevait à 571 millions, contre 736 millions encore un an plus tôt. Au total, la firme accuse donc une baisse d'un tiers en deux ans. Elle n'a en revanche pas communiqué sur ses bénéfices ou pertes éventuels.

Image: DPA

L'optimisme reste de mise pour Playmobil

L'année dernière déjà, Playmobil avait réorganisé sa direction et annoncé en automne vouloir biffer environ 700 postes d'ici 2025. Selon ses dirigeants, une grande partie des suppressions d'emplois aurait déjà eu lieu. Ils affirment encore que les temps sont durs pour tout le monde, et que le groupe Horst Brandstätter souffre «comme la plupart des entreprises de la faiblesse de la conjoncture, de l'inflation persistante, de la hausse des charges salariales, des prix des transports et de l'énergie, mais aussi de la morosité de la consommation et de la réticence à acheter».

Avec le nouvel exercice entamé au 1er avril, la maison-mère est plus optimiste:

«Après ces deux années compliquées, Playmobil enregistre des prévisions positives pour les mois à venir. La gestion rigoureuse des coûts dans les usines de production a en outre permis de réaliser des économies substantielles et de réduire les stocks de marchandises, sans pour autant compromettre la capacité de livraison».

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)