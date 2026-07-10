VW connaît des difficultés économiques, des mesures d'économie drastiques devraient y remédier. Image: keystone

Le groupe Volkswagen va tuer 50% de ses modèles

Le constructeur automobile allemand Volkswagen traverse une crise. Le groupe entend désormais remettre son activité sur les rails grâce à des mesures d'économies drastiques.

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D'ici à 2030, le groupe Volkswagen veut devenir nettement plus léger, plus rapide et plus résilient, indique un communiqué de presse. La réorientation engagée il y a trois ans aurait porté ses fruits et permis au groupe de mieux se positionner. Malgré cela, des mesures particulièrement lourdes restent au programme.

Moins de modèles VW

Le «plan d'avenir» prévoit notamment de recentrer la gamme de modèles du groupe Volkswagen et de la réduire progressivement de jusqu'à 50%. La complexité de l'offre – par exemple le nombre de combinaisons d'équipements possibles – sera même réduite de jusqu'à 75%.

Le groupe entend ainsi concentrer son offre sur les segments de marché les plus attractifs. L'objectif est de focaliser les investissements et les ressources sur les produits et les technologies qui apportent la plus grande valeur ajoutée aux clients – et la plus forte contribution à la création de valeur pour le groupe.

Aujourd'hui, le groupe Volkswagen propose bien plus de 100 modèles répartis entre dix marques. A elle seule, la marque Volkswagen commercialise actuellement 26 modèles.

Nouvelle stratégie du groupe VW en Chine

Le groupe souhaite également revoir en profondeur sa stratégie sur le marché chinois. Selon lui, les bases ont été posées ces dernières années pour construire, par ses propres moyens, un avenir prospère dans ce pays. Au premier trimestre, le groupe affirme ainsi avoir pris la tête du marché chinois des véhicules électriques.

Par ailleurs, le groupe veut harmoniser et recentrer les «principaux domaines technologiques que sont les plateformes, les architectures électroniques et les environnements logiciels» afin de répondre aux exigences des marchés occidental et oriental, c'est-à-dire notamment celui de la Chine.

Des structures plus légères et moins de surcapacités

Dans son ensemble, Volkswagen veut simplifier son organisation interne. Des structures de direction plus légères doivent permettre d'accélérer et de simplifier les processus décisionnels, précise le communiqué.



L'objectif est également de mieux exploiter les synergies à l'échelle du groupe et de supprimer les doublons technologiques. Les activités de développement, les fonctions administratives et les services indirects doivent gagner en efficacité.

«Notre objectif est clair: d'ici à 2030, nous ferons du groupe Volkswagen l'entreprise automobile la plus attractive au monde, avec des marques emblématiques, des produits enthousiasmants, des technologies de pointe, des résultats financiers solides, une performance fiable sur les marchés financiers et un véritable esprit d'équipe.» Oliver Blume, directeur général du groupe

Jusqu'à présent, Volkswagen tablait sur la vente de 12 millions de véhicules par an. Le groupe a désormais revu ses capacités à la baisse pour les adapter à l'évolution du marché mondial et à une concurrence qui s'est fortement intensifiée. Elles sont désormais fixées à 9 millions de véhicules par an.

Pas un mot sur les suppressions d'emplois

Le communiqué ne dit, en revanche, pas un mot du vaste plan de suppression d'emplois qui serait en préparation, ni de la fermeture de quatre usines en Allemagne.

Fin juin, Manager Magazin rapportait, en s'appuyant sur des sources internes, que le groupe Volkswagen prévoyait de supprimer environ 100 000 des plus de 600 000 emplois à plein temps qu'il compte actuellement.

De son côté, Der Spiegel indiquait jeudi que le groupe envisageait d'arrêter progressivement la production, d'ici à 2034, dans les usines de Zwickau, Emden, Hanovre et Neckarsulm. Selon le quotidien allemand, ces sites seraient ensuite vendus, notamment à l'industrie de l'armement. Les investissements seraient redirigés vers des sites de production situés hors d'Allemagne, notamment à Bratislava et à Győr, en Hongrie. (trad. hun)