Cette «forte dynamique» profite à Skoda et fait mal à Tesla en Suisse
Les SUV (pour Sport Utility Vehicles) représentaient 58% des nouvelles immatriculations en Suisse en 2025, contre 56% en 2024 et seulement 28% en 2015, selon le troisième rapport SUV de Comparis. Skoda s'impose désormais comme leader du marché dans ce segment, détrônant BMW.
Jean-Claude Frick, expert Electromobilité Comparis, analyse:
Un net changement de paradigme
Avec 14 758 véhicules neufs immatriculés en 2025, Skoda est la marque qui détient la plus grande part du marché global des SUV et celle qui a enregistré la plus forte croissance par rapport à 2024. Elle représente désormais 11% de toutes les nouvelles immatriculations de SUV, soit une hausse de 29% en un an.
Cette progression s'appuie sur le succès de la nouvelle Elroq (3448 unités), mais aussi sur des best-sellers stables, comme le Kodiaq (3895 unités), l'Enyaq, le Kamiq et le Karoq. La part des SUV dans les immatriculations Skoda est ainsi passée de 11% en 2015 à plus de 66% en 2025.
Revers de la médaille: le break familial classique recule nettement. L'Octavia, qui occupait encore la 2e place des voitures les plus immatriculées en Suisse en 2015, ne représentait plus en 2025 que 14% des ventes de la marque (3088 unités), pour une part de marché globale de 1%. Jean-Claude Frick commente:
BMW deuxième, Volkswagen troisième
BMW prend la deuxième place avec 12 476 véhicules (9% des SUV nouvellement immatriculés), portée principalement par les modèles X1 et X3, après avoir occupé la tête du classement l'année précédente. Volkswagen grimpe de la 5ᵉ à la 3ᵉ place grâce au succès du nouveau Tiguan (10 466 véhicules, 8% des immatriculations). Audi, qui quitte le podium, se retrouve 4ᵉ avec 10 403 véhicules, tandis que Mercedes recule de la 4ᵉ à la 5ᵉ place, avec 10 189 véhicules, et 7% des immatriculations.
Ford enregistre le plus fort recul, indique Comparis: la marque américaine a vendu 2685 SUV de moins qu'en 2024, soit une chute de 59%, et tombe à la 20ᵉ place (1866 nouvelles immatriculations).
Tesla n'est pas épargnée non plus, avec 1665 SUV immatriculés en moins (-24%), une baisse attribuée principalement au recul de la demande pour le Modèle Y. La marque se classe 10ᵉ avec 5152 nouvelles immatriculations. Pour Jean-Claude Frick:
Un SUV sur quatre est électrique
En 2025, plus d'un quart des SUV nouvellement immatriculés en Suisse étaient électriques, contre seulement 9% en 2020.
Cette part a toutefois stagné entre 2024 et 2025, notamment en raison du fort succès de nouveaux modèles thermiques et hybrides, à l'image du VW Tiguan (5181 unités). En valeur absolue, le nombre de SUV électriques a néanmoins continué de progresser, tiré par la Skoda Elroq (3448 unités) et l'Audi Q6 (1485 unités), ce qui a compensé le recul de la Tesla Model Y (-1520 unités par rapport à 2024). Jean-Claude Frick prédit:
(ysc)