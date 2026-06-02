Les SUV ont le vent en poupe en Suisse. Image: Imago / Comparis, montage watson

Cette «forte dynamique» profite à Skoda et fait mal à Tesla en Suisse

D'après une étude Comparis, les SUV confirment leur domination en Suisse, où ils représentent 58% des nouvelles immatriculations. Skoda prend la tête du marché devant BMW.

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Les SUV (pour Sport Utility Vehicles) représentaient 58% des nouvelles immatriculations en Suisse en 2025, contre 56% en 2024 et seulement 28% en 2015, selon le troisième rapport SUV de Comparis. Skoda s'impose désormais comme leader du marché dans ce segment, détrônant BMW.

Jean-Claude Frick, expert Electromobilité Comparis, analyse:

«Le fait que, désormais, bien plus d’une voiture neuve sur deux soit un SUV montre que cette forme de carrosserie est définitivement devenue la norme en tant que véhicule familial de prédilection.»

Un net changement de paradigme

Avec 14 758 véhicules neufs immatriculés en 2025, Skoda est la marque qui détient la plus grande part du marché global des SUV et celle qui a enregistré la plus forte croissance par rapport à 2024. Elle représente désormais 11% de toutes les nouvelles immatriculations de SUV, soit une hausse de 29% en un an.

Cette progression s'appuie sur le succès de la nouvelle Elroq (3448 unités), mais aussi sur des best-sellers stables, comme le Kodiaq (3895 unités), l'Enyaq, le Kamiq et le Karoq. La part des SUV dans les immatriculations Skoda est ainsi passée de 11% en 2015 à plus de 66% en 2025.

Revers de la médaille: le break familial classique recule nettement. L'Octavia, qui occupait encore la 2e place des voitures les plus immatriculées en Suisse en 2015, ne représentait plus en 2025 que 14% des ventes de la marque (3088 unités), pour une part de marché globale de 1%. Jean-Claude Frick commente:

«La Suisse roule de plus en plus en SUV. La voiture de tourisme classique devient progressivement un produit de niche»

BMW deuxième, Volkswagen troisième

BMW prend la deuxième place avec 12 476 véhicules (9% des SUV nouvellement immatriculés), portée principalement par les modèles X1 et X3, après avoir occupé la tête du classement l'année précédente. Volkswagen grimpe de la 5ᵉ à la 3ᵉ place grâce au succès du nouveau Tiguan (10 466 véhicules, 8% des immatriculations). Audi, qui quitte le podium, se retrouve 4ᵉ avec 10 403 véhicules, tandis que Mercedes recule de la 4ᵉ à la 5ᵉ place, avec 10 189 véhicules, et 7% des immatriculations.

Ford enregistre le plus fort recul, indique Comparis: la marque américaine a vendu 2685 SUV de moins qu'en 2024, soit une chute de 59%, et tombe à la 20ᵉ place (1866 nouvelles immatriculations).

Tesla n'est pas épargnée non plus, avec 1665 SUV immatriculés en moins (-24%), une baisse attribuée principalement au recul de la demande pour le Modèle Y. La marque se classe 10ᵉ avec 5152 nouvelles immatriculations. Pour Jean-Claude Frick:

«Nous constatons une forte dynamique sur le marché: alors que des marques bien établies, comme Skoda et BMW consolident ou renforcent leur position, d’autres poids lourds sont sous pression. Même des pionniers de l’électrique comme Tesla ressentent que la concurrence s’intensifie sur le segment des SUV.»

Un SUV sur quatre est électrique

En 2025, plus d'un quart des SUV nouvellement immatriculés en Suisse étaient électriques, contre seulement 9% en 2020.

Cette part a toutefois stagné entre 2024 et 2025, notamment en raison du fort succès de nouveaux modèles thermiques et hybrides, à l'image du VW Tiguan (5181 unités). En valeur absolue, le nombre de SUV électriques a néanmoins continué de progresser, tiré par la Skoda Elroq (3448 unités) et l'Audi Q6 (1485 unités), ce qui a compensé le recul de la Tesla Model Y (-1520 unités par rapport à 2024). Jean-Claude Frick prédit:

«Nous assistons à un tassement en ce qui concerne les motorisations des SUV. Des nouveautés performantes parmi les véhicules thermiques et hybrides freinent la progression des véhicules électriques. Cependant, si l’essence et le diesel deviennent plus chers, l’avantage des SUV électriques reviendra dans l’esprit des acheteurs.»

(ysc)