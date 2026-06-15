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Le TCS a testé 129 aires d'autoroute pour vos vacances

À l’approche des vacances d’été, des milliers de touristes s’apprêtent à emprunter les autoroutes européennes. Le TCS a testé 129 aires de service d&#039;autoroute en France, en Espagne et au Portugal ...
Le TCS a testé 129 aires de service d'autoroute en France, en Espagne et au Portugal.Image: montage watson

Voici les aires d'autoroutes à éviter en France ou en Espagne

Toutes les aires d'autoroutes ne se valent pas. Le TCS a classé 129 stations de trois pays: en France, en Espagne et au Portugal.
15.06.2026, 11:2915.06.2026, 11:29

A quelques semaines des grands départs en vacances, le Touring Club Suisse (TCS) a passé au crible 129 aires de service situées sur les principaux axes autoroutiers de France, d'Espagne et du Portugal. Verdict: la France domine largement le classement, tandis que l'Espagne ferme la marche, notamment en raison de ses infrastructures insuffisantes pour les voitures électriques.

Les experts du TCS ont parcouru près de 10 000 kilomètres au printemps 2026 afin d'évaluer 52 aires françaises, 60 espagnoles et 17 portugaises. Ils ont examiné de nombreux critères, parmi lesquels les parkings, les bornes de recharge rapide, les équipements pour camping-cars, les espaces de détente, les commerces et l'offre de restauration.

Le TCS a testé 129 aires d&#039;autoroute de service en France, en Espagne et au Portugal.
Voici le top/flop en France, en Espagne et au Portugal.Image: tcs

Pour le TCS, la France domine les autoroutes

Avec une note moyenne de 69,5%, la France décroche la première place du classement, devant le Portugal (56,9%) et l'Espagne (41,8%). Neuf aires françaises obtiennent la mention «excellente» et 36 sont jugées «fortement recommandées». Les meilleures sont celles de Besançon (89%), Mâcon-la-Salle (88%) et Bolleville (84%).

A l'inverse, le TCS a mal jugé ces trois emplacements: le Relais Bouguenais (22%), Treillères (36%) et l'Aire de Communay Sud (43%).

Selon le TCS, les aires françaises séduisent par leurs infrastructures complètes: sanitaires, douches, espaces de pique-nique, aires de jeux, équipements pour les camping-cars et nombreuses bornes de recharge rapide.

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Le Portugal tire son épingle du jeu avec la nourriture

Le Portugal obtient un résultat globalement positif. S'il souffre encore d'un manque d'infrastructures pour les camping-cars, il se distingue par la qualité de son offre de restauration et par un bon déploiement des bornes de recharge.

Les aires d'Aveiras (69%), Santarém (68%) et Almodôvar (61%) figurent parmi les mieux notées. Bien que relativement bien classées, les aires Galp Coronado (38%), Alcochete (52%) et Palmela (52%) figurent en dernières places.

L'Espagne en retard

L'Espagne ferme le classement avec une moyenne de seulement 41,8%. Une seule aire de service est considérée comme «fortement recommandée». En Espagne, les pires aires sont les stations d'Algarrobo (28%), Torrox (29%) et Moncalián (30%).

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Le principal point faible concerne la mobilité électrique. A peine une aire sur dix est équipée de bornes de recharge rapide, et plusieurs d'entre elles étaient hors service ou défectueuses lors du passage des experts. Le TCS pointe également un manque de transparence sur les tarifs et des possibilités de paiement parfois limitées. Les infrastructures destinées aux camping-cars sont elles aussi jugées insuffisantes.

Cette enquête s'inscrit dans la continuité des évaluations réalisées ces deux dernières années sur les aires de service européennes. Pour les automobilistes qui prévoient de traverser la France, l'Espagne ou le Portugal cet été, elle met en évidence d'importantes différences de qualité selon les pays, tant pour faire une pause que pour recharger un véhicule électrique ou voyager en camping-car. (hun)

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