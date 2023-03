Chez Credit Suisse, malgré la rallonge de 50 milliards de la BNS, c'est un peu sauve-qui-peut. Image: sda

Le «virus» Credit Suisse terrifie l'Europe

Londres, Paris ou Berlin ont posé de nombreuses questions aux autorités suisses ces derniers jours et réagissent désormais avec un certain soulagement au sauvetage du Credit Suisse. La liberté d'action des cellules de crise à Berne et à Zurich est faible, mais les attentes à l'étranger sont élevées.

Daniel Zulauf, Stefan Brändle, Doris Kleck / ch media

«C'était le dernier moment possible, les autorités suisses n'auraient pas dû attendre plus longtemps», explique un homme qui s'y connaît en crises financières et en sauvetage de banques. Nous avons joint l'expert par téléphone. Il est basé dans une capitale européenne et ne veut en aucun cas être cité nommément. Le Credit Suisse est un sujet sensible, y compris sur le plan politique.

Selon des sources bien informées, de nombreux représentants de haut rang d'autorités étrangères s'adressent ces jours-ci au Département fédéral des finances et à d'autres services concernés par la crise de confiance aiguë envers Credit Suisse. Il s'agit surtout de pays disposant d'une place financière forte.

La Première ministre française Elisabeth Borne s'est même exprimée publiquement. Elle a assuré mercredi aux députés inquiets que tout était mis en œuvre pour que le virus du Credit Suisse ne se propage pas aux établissements de crédit français. Il n'y a pour l'instant pas de risque pour le système bancaire national, mais nous voulons savoir comment le Conseil fédéral veut et peut soutenir la banque, a déclaré Mme Borne.

La peur du «grand» Credit Suisse

Cette prise de parole spontanée, aux tonalités inquiètes, témoigne de la crainte considérable de la place financière de Paris d'être entraînée dans la spirale de la crise bancaire actuelle. «Les établissements financiers français sont de fait beaucoup plus sensibles aux difficultés d'une grande banque suisse qu'à celles d'une petite banque californienne», écrit le principal journal économique français, Les Echos, en faisant référence aux problèmes de liquidités, entre autres, de la Silicon Valley Bank (SVB).

La crainte des marchés financiers s'est depuis longtemps propagée dans la grande arène politique. Le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt, qui présentait mercredi le budget au Parlement anglais, a déclaré le lendemain, sachant que le Credit Suisse venait de recevoir une injection de liquidités de 50 milliards de francs de la Banque nationale:

«Cette nouvelle est encourageante. Bien sûr, j'ai suivi la situation en Suisse, et le gouverneur de la Banque d'Angleterre la suit de très près»

Hunt se souvient qu'en octobre 2008, après la faillite de Lehman Brothers, l'un de ses prédécesseurs avait dû lever du jour au lendemain 75 milliards de francs à Wall Street pour stabiliser la Royal Bank of Scotland, la Lloyds Bank et HBOS en injectant des fonds propres supplémentaires et rassurer les investisseurs et clients inquiets. Londres a dû par la suite dépenser de nombreux autres milliards pour des opérations de sauvetage similaires afin de surmonter la crise financière de l'époque.

Il est impossible de penser à une planification budgétaire raisonnable dans de telles circonstances. Mais une planification budgétaire raisonnable est précisément ce que le gouvernement de Rishi Sunak veut faire croire aux électeurs britanniques après le piteux intermède de Liz Truss, afin qu'ils ne perdent pas totalement confiance dans le parti conservateur. Pour cela, il ne faut surtout pas que le virus Credit Suisse infecte également la City de Londres.

Le chancelier allemand s'exprime

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est également montré satisfait de l'intervention de la Banque nationale auprès du Credit Suisse:

«En Suisse aussi, des mesures ont désormais été prises rapidement. Cela crée la sécurité sur laquelle tous les citoyens peuvent compter ici aussi»

La sécurité que Scholz promet à ses compatriotes, les autorités suisses doivent maintenant continuer à la fournir. Le chef du gouvernement allemand aurait pu dire bien plus clairement qu'une nouvelle journée comme celle de mercredi dernier est tout simplement inacceptable pour l'Europe.

C'est à peu près ainsi que se lit le cahier des charges que le Conseil fédéral, la Banque nationale et l'Autorité de surveillance des marchés financiers se voient dicter par les capitales européennes en ce qui concerne le Credit Suisse:

Pas d'expériences susceptibles d'entraîner de nouvelles chutes des cours des actions européennes et d'entamer leur confiance.

Mieux vaut intervenir administrativement trop tôt que trop tard.

En cas de doute, un partenariat forcé avec l'UBS est préférable.

On peut supposer que ces instructions d'action et d'autres similaires ne sont pas toujours bien accueillies par les autorités suisses. Mais leur liberté d'action est fortement limitée. C'est un fait que les autorités étrangères tentent très activement d'exercer une influence sur la Suisse dans des situations de tensions accrues, explique l'informateur anonyme à l'autre bout de la ligne téléphonique.

La Suisse a justement une position particulière: elle a des banques aussi grandes que les plus grandes banques d'Europe, mais contrairement à Paris, Berlin ou Athènes, elle est seule souveraine en matière d'informations à ce sujet. Ainsi, quand il y a le feu à la place financière suisse, tout le monde se demande: «Est-ce qu'ils vont y arriver?»

Mystère concernant la réunion du Conseil fédéral

Tous les regards étaient donc tournés vers le Conseil fédéral jeudi, mais celui-ci est resté silencieux. La Chancellerie fédérale a seulement confirmé dans la soirée que le Conseil fédéral avait tenu une séance extraordinaire. Il s'est fait informer par l'Autorité de surveillance des marchés financiers et la Banque nationale sur la situation de Credit Suisse.

La Chancellerie fédérale renvoie d'ailleurs au communiqué de presse publié la veille par l'Autorité de surveillance des marchés financiers et la Banque nationale.

«Aucune information ne sera donnée sur le contenu de cette séance» La Chancellerie fédérale

Manifestement, le Conseil fédéral tente de garder la tête froide et de ne pas laisser s'installer une quelconque atmosphère de crise. Il en allait tout autrement lors du sauvetage de l'UBS en 2008, où la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, le président de la Confédération Pascal Couchepin et le président de la Banque nationale suisse Philipp Hildebrand s'étaient présentés devant les médias. Mais à l'époque, la grande banque avait aussi reçu directement un emprunt convertible de la Confédération.

Le silence du Conseil fédéral était important. Même les cercles proches du Conseil fédéral n'ont rien laissé transparaître. La peur de prononcer un mot de travers — et d'attiser de nouvelles incertitudes — est apparemment très présente.