Voici les banques suisses les plus généreuses avec votre argent

Une récente étude montre que les taux d'intérêt offerts sur les comptes d'épargne restent bien en dessous du taux directeur de la Banque nationale. De plus, l'inflation grignote l'épargne. Dans ce contexte, voici les banques les plus généreuses.

Ann-Kathrin Amstutz / ch media

Plus de «Economie»

Pendant huit ans, la Suisse a connu des taux d'intérêt négatifs. Les épargnants qui plaçaient leur argent sur un compte ne recevaient plus aucun revenu (ou presque) en retour et devaient parfois même payer. Ce temps est désormais révolu: en septembre 2022, la Banque nationale suisse (BNS) a levé les taux d'intérêt négatifs.

Mais par la suite, les banques ont tardé à répercuter cette hausse sur les épargnants. En janvier, alors que le taux directeur de la BNS était de 1%, les intérêts sur les comptes épargne s'élevaient en moyenne à peine à 0,2%. C'est ce que révèle une enquête du service de comparaison Moneyland.

Certains établissements sont meilleurs que d'autres pour permettre à votre argent de faire des petits. Image: shutterstock

Depuis mars, le taux directeur est à 1,5% et devrait modérément augmenter cet été. Les banques sont sous pression pour répercuter la hausse des taux d'intérêt. Et nombre d'entre elles le font désormais, même si c'est lent, comme le montrent les données examinées par Moneyland. Au début du mois de mai, les taux d'intérêt sur plus de 100 comptes d'épargne avaient augmenté, explique l'expert financier Benjamin Manz.

Il reste un problème, l'inflation

Cependant, il ne faut pas oublier que, malgré la joie de retrouver enfin des intérêts sur nos économies, en raison de l'inflation, il y aura tout de même moins d'argent dans notre portefeuille à la fin de l'année. En effet, même les meilleurs taux d'intérêt actuellement disponibles ne suivent pas de près l'inflation, qui devrait atteindre 2,4% en 2023, selon le gouvernement suisse.

Début mai, les comptes d'épargne pour adultes présentaient en moyenne environ 0,5% de taux d'intérêt. Il existe cependant de grandes différences entre les banques. CH Media a examiné les conditions de taux d'intérêt dans les 25 plus grands établissements suisses qui proposent des comptes d'épargne. Il s'avère qu'un changement de banque peut être tout à fait judicieux pour augmenter ses revenus d'intérêt. Il vaut la peine d'examiner attentivement les banques cantonales en particulier.

Plusieurs banques sont en tête et particulièrement intéressantes pour les petits épargnants. Le Credit Suisse (CS) se distingue par exemple. Il offre un taux d'intérêt comparativement attractif de 0,75% pour les petites sommes allant jusqu'à 50 000 francs. Par contre, avec un actif de 250 000 francs, elle se retrouve au bas de l'échelle. Chez UBS et Postfinance aussi, l'épargne devient de moins en moins attrayante à mesure que le montant s'élève. En revanche, certaines banques accordent le même taux d'intérêt partout, ce qui est particulièrement rentable pour les montants les plus élevés.

La Banque cantonale de Lucerne (0,77 à 0,8%) et celle de Schwyz (0,7%) offrent de très bonnes conditions pour tous les montants d'épargne allant jusqu'à 250 000 francs. A l'autre extrémité se trouvent les banques cantonales du Valais et de Neuchâtel avec des taux d'intérêt de 0,3% maximum.

Des banques qui se montrent généreuses

Sur ce marché concurrentiel, certains établissements financiers essaient d'attirer davantage d'argent et pour ce faire recourent à des actions spéciales. Par exemple, la banque Cler offre sur un bonus d'intérêt pour les nouveaux dépôts sur son offre «compte d'épargne Plus». Ainsi, la première année, le taux d'intérêt est de 1,65%. La banque cantonale de Glaris propose sous le nom Kontomat un compte d'épargne en ligne avec un taux d'intérêt de 1,55%. Toutefois, en contrepartie, les fonds sont engagés pour un an, et le montant minimum est fixé à 25 000 francs.

Outre les intérêts, les frais sont également très importants. La plupart des banques étudiées proposent tous les services gratuitement, de l'ouverture à la clôture d'un compte en passant par la gestion et la résiliation de la relation bancaire. Mais il y a des exceptions. C'est le cas, par exemple, de la banque CIC, dont les taux d'intérêt sont actuellement bons et qui prévoit même une augmentation à 0,85% le 15 mai, mais qui facture des frais annuels de tenue de compte à 100 francs. La Banque cantonale bernoise fait de même, mais pour quatre francs par an.

Ailleurs, ce sont les frais de clôture d'un compte qui sont perçus. Par exemple, la Banque cantonale de Bâle et de Zoug (20 francs), la Banque cantonale de Bâle et la Banque cantonale de Schwyz (10 fr.) et la Banque Cler (3 fr.). La rupture de la relation bancaire coûte 50 fr. à la Banque cantonale du Tessin, 20 fr. à la Banque cantonale de Lucerne et à la Banque cantonale de Zurich.

Voici les banque qui n'imposent aucune limite de retrait

Les conditions de retrait varient, elles aussi, considérablement d'un établissement à l'autre. Parmi les institutions passées en revue, Valiant et la Banque cantonale de Zoug sont les seules à ne pas avoir de limite de retrait. La Banque Migros fait, elle aussi, montre d'un certain libéralisme avec un plafond limité à 50 000 francs par mois. Pour les montants plus élevés, un délai de préavis d'un mois s'applique.

En revanche, à l'opposé, la banque CIC est restrictive. Les clients ne peuvent retirer que 25 000 francs par an. Pour les sommes plus élevées, un délai de six mois s'applique. Pour les banques cantonales zurichoise et vaudoise, le montant est de 10 000 francs par mois et un préavis de trois mois doit être respecté.