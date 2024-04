Le prix de certaines denrées alimentaires a baissé en Suisse. (image d'illustration) Image: KEYSTONE

L'inflation ralentit encore en Suisse

Les prix ont poursuivi leur décrue en mars sur un an en Suisse, plus fortement qu'anticipé par les économistes. Le ralentissement de l'inflation s'explique, entre autres, par le recul des tarifs pour les produits pétroliers et certaines denrées alimentaires.

L'inflation en Suisse a augmenté de 1,0% comparé au même mois de l'année précédente, après avoir progressé de 1,2% en février, de 1,3% en janvier et de 1,7% en décembre. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation (IPC) est resté inchangé, a détaillé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Les experts interrogés par l'agence AWP prévoyaient que le renchérissement s'établirait entre 1,2% et 1,5% sur un an en mars. La variation mensuelle était attendue entre +0,2% et +0,5%.

Fruits, légumes et mazout

Parmi les principaux postes de dépenses des ménages, l'alimentation et les boissons non alcoolisées ont reculé de 0,4% et les coûts de la santé et des transports de 0,5%. Les prix des restaurants et hôtels ont par contre grimpé de 2,3%.

Le plus gros poste de dépenses, constitué par le logement et l'énergie, s'est envolé de 3,2%, en raison notamment d'une hausse des 2,8% des loyers.

L'ensemble des produits pétroliers - essence (-0,9%), diesel (-2,6%) et mazout (-5,7%) - ont vu leurs tarifs reculer. Dans l'alimentaire, les prix des légumes et des fruits ont enregistré une chute de 34,2%.

Dans ses perspectives d'inflation, la banque centrale suisse table sur une inflation à +1,4% cette année et à +1,2% la suivante, après 2,1% en 2023. (ats)