Economie
Tesla

Musk et Tesla ont un grand projet au Royaume-Uni

Elon Musk et Tesla veulent fournir de l&#039;électricité aux Britanniques
Elon Musk et Tesla veulent fournir de l'électricité aux Britanniques.

Musk et Tesla ont un grand projet au Royaume-Uni

Le constructeur automobile américain cherche à se diversifier. Il a déposé une demande pour pouvoir distribuer de l'électricité aux foyers britanniques.
11.08.2025, 14:3111.08.2025, 14:31
Tesla, l'entreprise d'Elon Musk spécialisée les voitures électriques et l'énergie, a déposé une demande auprès du régulateur britannique de l'énergie (Ofgem) pour distribuer de l'électricité aux foyers britanniques. Le document formalisant cette demande, initialement révélée par le Sunday Telegraph, est daté du 18 juillet et signé par Andrew Payne, directeur de l'énergie pour l'Europe chez Tesla.

Contactée lundi par l'AFP, l'entreprise, active dans l'énergie solaire et le stockage par batterie, n'avait pas répondu vers 11h.

Des ventes de voitures en berne

Tesla avait déjà obtenu en 2020 une licence pour produire de l'électricité au Royaume-Uni, notamment grâce à ses panneaux solaires, sans la vendre directement aux consommateurs. Elle agit déjà sur le marché de la distribution d'électricité au Texas.

Face à l'échec cuisant du Cybertruck, Musk dégaine son plan B

La firme d'Elon Musk «cherche à se diversifier davantage» au Royaume-Uni, explique Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

«C'est un nouvel exemple de la transformation de Tesla, qui s'éloigne de la simple fabrication automobile pour devenir un acteur majeur des infrastructures et de la robotique»

Les ventes mondiales de voitures Tesla ont reculé au deuxième trimestre dans un contexte de concurrence accrue et de contrecoup de la collaboration de son patron Elon Musk avec l'administration de Donald Trump. Au Royaume-Uni, les immatriculations de la marque ont chuté, passant de 2462 en juillet 2024 à 987 le même mois en 2025, selon l'Association des constructeurs et des vendeurs automobiles (SMMT) du pays. (jzs/ats)

Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale écrase une Tesla avec un char
Video: watson
