Vous n'avez rien pigé aux «Pandora Papers»? Un rattrapage s'impose

Entre 2005 et 2016, au moins 26 entreprises helvétiques auraient apporté leurs services à des clients dont les sociétés offshore se sont retrouvées sous enquête pour blanchiment d'argent et autres délits financiers.

90 entreprises suisses seraient impliquées dans les «Pandora Papers», parmi lesquelles des cabinets d'avocats, des notaires et des sociétés de conseil.

Selon la cellule enquête du groupe de presse Tamedia , «cette fuite concerne encore davantage la Suisse que les "Panama Papers". Sur quelque 20 000 sociétés offshore du grand cabinet panaméen Alcogal, plus d’un tiers était lié à des avocats, fiduciaires ou autres conseillers basés en Suisse.»

Ce nouveau dossier de l’ICIJ montre que malgré la publication des «Panama Papers» et ses retombées, la régulation du système de sociétés offshore reste inefficace.

Cette enquête, également effectuée par l'ICIJ, avait provoqué un vaste scandale. Elle a mis en lumière les pratiques financières et fiscales de tout un éventail de clients et suscité au moins 150 enquêtes dans 79 pays, sur de possibles situations d’évasion fiscale ou de blanchiment d’argent.

Et si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez peut-être des «Panama Papers», qui ont précédé les Pandora Papers au printemps 2016. Le concept est un peu le même. Les «Panama Papers» désignent une fuite de millions d’archives digitales du cabinet Mossack Fonseca.

Cette dissimulation de richesses dans les paradis fiscaux «privent les trésors publics des fonds nécessaires au financement des routes, des écoles et des hôpitaux». Un argent utilisé pour plutôt acheter jets privés, yachts, manoirs, et autres œuvres d'art de grands maîtres. Chacun ses priorités.

Et même sans aller aussi loin, les centres offshore offrent une protection très efficace contre les taxes.

Qui sont les stars et les dirigeants épinglés par les «Pandora Papers»?

Le nom parle de lui-même: il évoque le mythe de la boîte de Pandore, qui, sitôt ouverte, provoque une vague de problèmes et de malheurs.

En ce dimanche soir 3 octobre, comme la plupart des gens, vous étiez peut-être trop occupé à digérer votre brunch ou à vous remettre de votre samedi soir pour vous inquiéter de cette affaire au nom mystérieux. Ça tombe bien, on vous propose de vous rattraper, rapidement et efficacement.

