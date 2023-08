Les loyers vont encore augmenter, mais pas en septembre

A son introduction en 2008, le taux hypothécaire de référence applicable aux contrats de bail se situait à 3,5%. Il n'a eu de cesse de reculer jusqu'en juin dernier, date à laquelle a sonné l'amorce d'un relèvement après un plus bas à 1,25% depuis mars 2020. (jah/ats)

Cette femme a perdu 25 milliards de francs en deux ans

C'est une chute sans précédent dans le monde des super-riches: en 2021, Yang Huiyan pesait encore 26 milliards de francs. Aujourd'hui, son entreprise est menacée de faillite à cause de la crise en Chine.

Son ascension dans la ligue des chefs d'entreprise super-riches avait déjà fait sensation. En 2007, Yang Huiyan a fait entrer à la bourse de Hong Kong le groupe immobilier Country Garden, fondé par son père. Cela a fait d'elle la femme la plus riche de Chine et, à 26 ans, l'une des plus jeunes milliardaires du monde. Mais l'entrepreneuse est, aujourd'hui, menacée d'une chute tout aussi spectaculaire.