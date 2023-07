Les loyers continuent de grimper en Suisse et il y a une raison

Les loyers ont augmenté de 1,8% en Suisse ces six derniers mois. La hausse des prix n'est plus limitée aux cantons urbains et devrait se poursuivre. Elle est notamment causée par la pénurie de logements.

La hausse des loyers ne semble pas vouloir s'arrêter en Suisse. Depuis décembre 2022, ils ont augmenté de 1,8% sur l’ensemble du territoire national, écrit Homegate jeudi dans un communiqué.

Alors que l'année dernière, l'augmentation des loyers proposés s'expliquait en partie par le niveau élevé des charges, désormais, c'est plutôt l'insuffisance de logements disponibles qui en est la cause.

Selon les derniers chiffres, relatifs à juin 2022, le taux de logements vacants se monte à 1,31% en Suisse, une valeur en baisse constante depuis des années. Les villes sont particulièrement touchées par ce phénomène: Genève et Lausanne affichent par exemple un taux de moins de 0,5%. A Zurich, les logements vacants n'étaient que 0,07% du total.

L'activité de construction recule

Aucun signe de ralentissement ne se fait sentir, puisque l'activité de construction recule et que l'immigration nette est importante. Déjà en hausse l’année dernière, cette dernière a progressé de 24% entre janvier et mai 2023 par rapport à la même période en 2022. La hausse des taux hypothécaires pousse en outre de nombreuses personnes à se tourner vers la location plutôt qu'un achat.

A l'exception de Zoug, tous les cantons sont concernés par la hausse des loyers depuis début 2022, «parfois de manière sensible», indique Homegate. Et la plateforme d'ajouter:

«Cela fait longtemps maintenant que l’élévation des loyers proposés n’est plus limitée aux cantons urbains comme celui de Zurich» Homegate

Parmi les cantons ayant connu les plus fortes hausses par rapport à décembre 2022 figurent ainsi celui de Schwyz (7,4%), le Valais et celui de Nidwald (4,1% tous les deux).

Par ville, Zurich (+8,2%), Lugano (+3,7%) et Genève (+2,6%) ont tous vu les loyers fortement augmenter. En revanche, la tendance s’est inversée légèrement à Lausanne (-0,8%) et à Lucerne (-0,9%) ces derniers mois. Mais si l’on considère les douze derniers mois, les loyers proposés ont augmenté également dans ces villes (+1% à Lucerne et +0,1% à Lausanne) et par conséquent dans la totalité des villes étudiées.

Ralentissement «peu probable»

Les choses ne devraient pas changer dans l'immédiat: «Un ralentissement de la dynamique actuelle des loyers proposés paraît peu probable à brève échéance», écrit Homegate. En effet, l’activité de construction de logements devrait rester limitée. De même, la croissance de la population n’est pas près de fléchir sensiblement, sauf bouleversement économique majeur.

«Les personnes en quête d’un logement à louer risquent donc de faire face à des prix en hausse quelque temps encore» Homegate

L'indice des loyers est calculé par la plateforme immobilière Homegate en collaboration avec la Banque cantonale zurichoise. (asi avec ats)