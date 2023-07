Quelque 45 000 logements ont été construits en 2021 en Suisse. Image: KEYSTONE

Voici les communes où l'on construit le plus de logements en Suisse

On ne bâtit pas assez de logements en Suisse, déplorent les économistes. L'activité de construction est en baisse constante, mais les écarts entre les communes sont sensibles.

Plus de «Suisse»

Les spécialistes ne cessent de le répéter: les appartements disponibles se font de plus en plus rares en Suisse. Selon une étude immobilière de Wüest Partner, il manquera environ 10 000 logements à partir de cette année.

Alors que la demande ne cesse de grimper, portée notamment par l'augmentation de l'immigration et des ménages d'une seule personne, l'offre peine à suivre. Ces dernières années, l'activité de construction n'a fait que diminuer.

Pour aller plus loin sur ce sujet: Analyse Le marché du logement est devenu schizophrène en Suisse de Niklaus Vontobel

Alors que l'on construisait encore plus de 54 000 logements par an entre 2015 et 2018, ce chiffre est passé à 45 307 en 2021. Les dernières données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS) permettent de voir dans quelles communes on a bâti le plus de logements.

En termes absolus, ce sont évidemment les grandes villes qui trônent en tête du classement. A Zurich, 1931 logements ont été construits en 2021. A Bâle, on en a bâti 834, tandis que 806 nouveaux logements ont vu le jour à Genève.

Pourtant, quand on rapporte ces chiffres à la population, la situation change sensiblement. Les trois villes mentionnées plus haut n'affichent qu'un faible nombre de logements pour 1000 habitants, s'élevant respectivement à 4,6, 4,8 et 4.

A titre de comparaison, Göschenen (UR) compte 116,8 nouveaux logements pour 1000 habitants, Andermatt (UR) 73,3 et Abtwil (AG) 67,1. Il s'agit de petites communes, comme la plupart des endroits affichant des valeurs élevées. La première ville, qu'on retrouve à la septième place, est Plan-les-Ouates (GE): 607 logements y ont été bâtis en 2021, soit 57,3 pour 1000 habitants.

A noter également que, dans près de 500 communes suisses, soit plus de 20% du total, aucun logement n'a été construit en 2021.

0,07% des logements disponibles à Zurich

Les économistes ont beau dénoncer cette situation («On ne construit pas assez», affirmait sans détour une étude sur l'immobilier de Credit Suisse), les choses ne devraient pas changer dans l'immédiat.

«Les signes de surchauffe ne suffisent pas à accroître suffisamment l’attractivité des nouveaux projets de construction», prédisait en mai Martin Neff, chef économiste chez Raiffeisen Suisse. «Le manque manifeste de logements va s’étendre à un nombre croissant de régions», poursuivait-il.

«D’ici l’année prochaine au plus tard, le taux de logements vacants devrait baisser nettement en dessous de sa moyenne à long terme» Martin Neff

Les derniers chiffres disponibles ne sont pas encourageants. En juin 2022, Genève et Lausanne affichaient par exemple un taux de logements vacants de moins de 0,5%. A Zurich, ils n'étaient que 0,07% du total.