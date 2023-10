Ces 5 vieux natels valent une (petite) fortune

Les téléphones de ce classement sont devenus des antiquités et c'est pour cela qu'ils s'échangent désormais à prix d'or en ligne.

Plus de «Economie»

Pour être à la pointe de la technologie, certains dépensent des centaines de francs dans des smartphones dernier cri. Mais peut-être qu'en raclant les fonds de tiroir, il se cache chez vous un téléphone encore plus cher...

En effet, les premières générations de portables peuvent avoir une immense valeur de collection, surtout si on a gardé l’emballage d'origine. On a fait des recherches sur Ebay et on a établi un top 5 des natels les plus précieux.

A la première place: le Motorola DynaTAC 8000x

Marty Cooper de Motorola avec un prototype du premier téléphone portable. Image: AP

Les grands gagnants de la loterie sont les propriétaires du Motorola DynaTAC 8000x. Le premier téléphone portable commercialisé a été mis sur le marché en 1983 et coûtait environ 4000 dollars américains. Il pesait un kilo et ne tenait pas dans la poche, avec ses 33 centimètres de long. De nos jours, l'appareil peut se vendre jusqu'à 80 000 francs, s'il est en très bon état... et sous réserve de trouver un acheteur intéressé.

La pub pour le premier téléphone portable commercialisé. Image: motorola

En Suisse, il est possible d'enchérir sur un Motorola DynaTAC 8000x (année de fabrication 1983) avec son mode d'emploi, sa housse et son chargeur d'origine sur Ebay à partir d'un prix de départ d'un peu plus de 83 000 francs. Celui qui met 118 000 francs pouvait même l'acheter immédiatement.

Les collectionneurs d'objets rares sont très friands du Motorola DynaTAC 8000x. Mais, sont-ils assez fous pour dépenser (au moins) 85 000 euros? screenshot: ebay

Remarques sur les données Le top 5 des téléphones portables les plus chers a été établi en comparant les prix sur les places de marché en ligne les plus courantes, comme Ebay. Il ne prétend pas à l'exactitude, mais représente un instantané du marché. Le fait que les téléphones portables listés ici atteignent effectivement la somme demandée lors de la vente dépend de la présence d'un acheteur payant.

A la deuxième place: l'iPhone

L'iPhone de la première génération de 2007. Image: Wikipedia / Carl Berkeley

Une nouvelle ère technologique a commencé lorsqu'Apple a lancé le premier iPhone, en 2007. Désormais, il ne s'agissait plus seulement de téléphoner ou d'envoyer des messages: on avait, en fait, un petit ordinateur dans la poche, dont l'utilisation n'était pas compliquée grâce à des applications.

Dos en aluminium de la première génération d'iPhone avec appareil photo d'une résolution de 2 mégapixels. Image: wikipedia / Robert Scoble

L'iPhone 2G est aujourd'hui techniquement presque inutilisable. Pourtant, les collectionneurs paient cher pour un iPhone de première génération. La valeur dépend fortement de l'état de l'appareil. Pour un iPhone 2G d'occasion, il est question de 150 euros environ. Par contre, les smartphones inutilisés ou même dans leur emballage d'origine peuvent rapporter jusqu'à 2000 francs. Sur Ebay, l'un d'entre s'est même échangée actuellement à près de 4000 francs.

Un iPhone de première génération sur Ebay : Le téléphone, avec son emballage d'origine et son câble, devrait rapporter près de 4000 euros au vendeur.

A la troisième place: le Nokia 8110

En 1996, le téléphone portable le plus cool du monde ressemblait à ça: Le Nokia 8110 est devenu mondialement célèbre lorsque Keanu Reeves, dans le rôle de Neo dans le film «Matrix», a téléphoné avec ce modèle. Image: wikipedia / krystof.k

Le Nokia 8110 a été lancé sur le marché en 1996 et a été intelligemment promu et rendu mondialement célèbre, en 1999, par le film culte Matrix. Le couvercle de protection du clavier peut être glissé. Comme le Nokia 8110 était courbé, il a également été surnommé la «banane Matrix». A l'époque, les clients devaient payer un peu moins de 1000 francs pour cet appareil.

Image: matrix

Vous en avez eu un dans les années 1990? Cela pourrait vous rapporter gros maintenant, car les modèles encore dans leur emballage d'origine peuvent rapporter jusqu'à trois fois le prix de vente initial. Mais si le téléphone est d'occasion, les prix chutent, vous ne toucheriez alors que 100 francs tout au plus.

En quatrième place: le Nokia 8800

Le Nokia 8800 : son couvercle de protection ne se déplie pas, mais coulisse vers le bas. Il peut atteindre des prix de plusieurs centaines de francs. Image: Shutterstock

Les téléphones du fabricant finlandais Nokia étaient absolument cultes dans les années 1990 et au début des années 2000. Puis Apple est arrivé avec son premier smartphone, marquant le début de la chute du fabricant de téléphones portables.

Ces Nokia sont précieux aujourd'hui. Comme le Nokia 8800, lancé sur le marché en 2005 et considéré comme un téléphone de luxe en raison de son écran anti-rayures et du mécanisme coulissant chic de son couvercle de protection.

Aujourd'hui encore, les téléphones d'occasion changent de propriétaire sur Ebay pour 120 à 200 francs. En revanche, si vous avez un téléphone qui traîne chez vous complètement inutilisé, il peut rapporter jusqu'à 800 francs. Le Nokia 8800 existe en outre en version Arte-Carbon et Sirocco, qui valent désormais beaucoup d'argent. Les vendeurs sur Ebay cèdent actuellement ces éditions pour environ 1200 francs pièce.

En cinquième place: le Motorola 3200

En 1992, le Motorola International 3200 était l'un des premiers téléphones mobiles équipés du GSM, dont toute la technologie était intégrée dans le combiné. Image: Shutterstock

Et ce dinosaure de Motorola trouve encore aujourd'hui ses amateurs: il est le successeur du Motorola DynaTAC 8000x et a été lancé sur le marché une dizaine d'années plus tard. Le 3200 pèse certes deux fois moins que son aïeul, mais il est tout aussi encombrant. Le prix de l'appareil se situe autour de 100 francs. Si vous avez encore l'emballage d'origine sous la main, les commissaires-priseurs et les vendeurs affichent parfois des prix allant de 300 à 800 francs.

Traduit de l'allemand par Anne Castella