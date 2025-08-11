Le bitcoin tutoie des sommets. Image: www.imago-images.de

Le bitcoin proche d'un record

Alors que le dollar pâtit des récentes décisions commerciales de Donald Trump, la plus célèbre cryptomonnaie tutoie des sommets. Ce lundi, elle s'échangeait à un souffle de son record de juillet dernier.

Le dollar marque le pas lundi, dans l'attente des évolutions commerciales et géopolitiques mondiales, tandis que le bitcoin s'approche de son record, porté par l'intérêt des investisseurs institutionnels et une législation américaine favorable. Vers 11h45, le billet vert s'affichait quasiment stable (-0,02%) face à l'euro, à 1,1644 dollar, mais aussi la livre, à 1,3456 dollar.

La faiblesse du dollar «reflète les spéculations croissantes sur une reprise des baisses de taux par la Réserve fédérale» (Fed) dès sa prochaine réunion, en septembre, résument les analystes de MUFG. Ces paris ont été renforcés par des indicateurs récents mettant en lumière la faiblesse du marché du travail américain.

Le marché scrutera mardi l'indice américain des prix à la consommation (CPI) en juillet, afin de jauger des premiers effets possiblement inflationnistes de la guerre commerciale, de nouveaux droits de douane étant entrés en vigueur jeudi. Le dollar pâtit également de la nomination (temporaire) par Donald Trump de son conseiller économique Stephen Miran à un poste stratégique au sein de la banque centrale américaine, la Fed, après la démission surprise de la gouverneure Adriana Kugler.

Selon les experts de MUFG, il s'agit pour le président américain de «renforcer encore son influence sur l'élaboration de la politique monétaire de la Fed». L'euro pourrait de son côté profiter de« la paix dans son voisinage» en cas d'aboutissement des négociations sur l'Ukraine prévues cette semaine, relève Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Nouveau décret attendu de Donald Trump

Un sommet est prévu vendredi entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska pour tenter de mettre fin à la guerre. Le bitcoin s'échangeait pour sa part à 121 427,25 dollars, à un souffle de son record de juillet, à 123 205,12 dollars. L'ether, la deuxième cryptomonnaie par capitalisation, s'affichait à 4 263,195 dollars. Son record remonte à décembre 2021, à plus de 4.349 dollars.

Leurs cours sont «portés par la demande croissante des investisseurs institutionnels» et celle «pour alimenter les trésoreries d'entreprises», explique Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill. Et les investissements dans les devises numériques pourraient encore s'accélérer avec le décret signé jeudi par Donald Trump, qui ouvre la possibilité aux Américains d'intégrer les cryptomonnaies et d'autres «investissements alternatifs» à leurs compte épargne-retraite.

Plusieurs importants textes de loi américains, mais aussi les intérêts privés du clan Trump pour les devises numériques, ont enthousiasmé le secteur ces dernier temps. (jzs/afp)