Il a révolutionné la vente de lunettes: Günther Fielmann est décédé. Image: DPA

Le roi des lunettes s'en va: le fondateur de Fielmann est mort

L'entrepreneur allemand a révolutionné la vente de lunettes dans de nombreux pays européens, y compris en Suisse, où sa chaîne est depuis peu concurrencée par Migros.

Benjamin Weinmann / ch media

L'entrepreneur allemand Günther Fielmann est mort. Le fondateur de la célèbre chaîne d'opticiens du même nom est décédé mercredi à l'âge de 84 ans à son domicile de Lütjensee, dans le Schleswig-Holstein, au nord de l'Allemagne. Le groupe l'a annoncé vendredi, précisant que l'octogénaire s'est endormi paisiblement entouré de ses proches.

«Les pensées de nos plus de 23 000 collaborateurs en Europe, en Asie et aux Etats-Unis sont en ce moment avec les proches de Günther Fielmann. Nous adressons à sa famille, à ses amis et à ses compagnons de route nos sincères condoléances et notre profonde sympathie», lisait-on encore dans la communication. Qui ajoute:

«Nous nous souviendrons tous de Günther Fielmann comme d'un pionnier de l'optique ophtalmique avec sa philosophie orientée vers le client, sa force créatrice et son esprit visionnaire»

Günther Fielmann a considérablement modifié le secteur de la lunetterie en Allemagne et dans d'autres pays européens. Les succursales de la chaîne d'opticiens fondée en 1972 ont pullulé dans presque toutes les zones piétonnes et marchandes. Fin mars 2023, Fielmann AG comptait 977 enseignes en Allemagne et à l'étranger, environ 23 000 employés et 27 millions de clients. Son chiffre d'affaires annuel s'élevait dernièrement à près de 1,7 milliard de francs. Outre les lunettes, la firme vend également des lentilles de contact et des appareils auditifs.

Propriétaire de château et agriculteur bio

L'entrepreneur s'était retiré de l'entreprise en 2019 et l'avait remise entre les mains de son fils, Marc. Parallèlement à ses succès entrepreneuriaux, Fielmann s'est lancé comme agriculteur bio. Il a également acheté et rénové un château dans le Schleswig-Holstein; des opticiens y sont formés pour l'ensemble du secteur.

Le château de Plön, acheté par Günther Fielmann. Image: Wikimedia Commons

L'Allemand a aussi fait de nombreux dons pour l'éducation, la science et la culture, l'écologie et la protection de la nature. Il a impliqué ses employés dans la vie de l'entreprise par le biais de plusieurs actions et a planté chaque année un arbre pour chacun des collaborateurs.

Il n'a toutefois pas fait que des heureux parmi les commerçants indépendants, avec ses prix bas et ses lunettes prêt-à-porter. Avec son modèle d'affaires basé sur les économies d'échelle, Günther Fielmann a mis la pression sur les marges de la concurrence.

Derrière Visilab

Le président du conseil de surveillance du groupe, Mark Binz, a rendu hommage au défunt en le qualifiant «d'entrepreneur du siècle et de visionnaire.»

«Par son approche stratégique, sa focalisation claire sur les souhaits des clients et son engagement exemplaire pour le bien commun, il a marqué l'économie allemande bien au-delà des frontières de l'optique et de l'auditif» Mark Binz

En Suisse, Fielmann est le numéro deux du marché avec ses 46 magasins. Il se place derrière le leader de la branche, Visilab et ses 175 sites. Ce groupe gère également les magasins Kochoptik et McOptic.

Il y a trois ans, Migros s'est aventurée sur le terrain de Fielmann et de Visilab. Elle a lancé sa propre chaîne de magasins, Misenso, et s'est ainsi fortement développée. Elle compte aujourd'hui 24 points de vente. Reste à savoir si le nouveau patron de Migros, Mario Irminger, continuera de porter le projet lancé par son prédécesseur, Fabrice Zumbrunnen. (avec dpa)

Adaptation française: Valentine Zenker