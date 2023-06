En 2022, les porte-monnaies ne se sont pas tous remplis de la même manière. Image: Shutterstock

Voici combien ont gagné les Suisses en 2022

Les hommes sont plus susceptibles de mieux gagner leur vie que les femmes en Suisse. Le constat est toutefois différent pour les bas salaires, comme le montre l'enquête sur les revenus du travail publiée par l'Office fédéral de la statistique.

L'Office fédéral de la statistique (OFS) a publié jeudi les nouveaux résultats concernant le revenu professionnel annuel brut de toutes les personnes actives. Ce dernier ne comprend pas seulement les salaires, mais aussi les revenus d'une activité indépendante ainsi que les prestations sociales liées à l'emploi. Il montre donc la situation des revenus en Suisse de manière encore plus précise que les statistiques comparatives des salaires habituels.

Comme pour les salaires, il existe de grandes différences entre les sexes en ce qui concerne le revenu brut de l'activité professionnelle. Ainsi, en 2022, environ 29% des hommes travaillant à plein temps gagnaient plus de 104 000 francs par an, contre seulement 17% des femmes. Dans les classes de revenus inférieures, c'est l'inverse qui se produit: 16% des femmes travaillant à plein temps gagnent moins de 52 000 francs, contre seulement 9% des hommes.

L'écart salarial est encore plus visible si l'on compare la médiane des revenus professionnels bruts par an. Sur l'ensemble des personnes actives, les femmes gagnaient en 2022 exactement 11 500 francs de moins que les hommes. La part de cette différence due à des facteurs inexplicables n'est pas indiquée dans le revenu professionnel brut. En ce qui concerne les salaires moyens suisses, la part des différences salariales inexplicables était de 47,8% en 2020.

C'est dans les professions les mieux payées que la différence de revenus est la plus importante. Ainsi, les salariés masculins occupant un poste de direction d'entreprise gagnaient nettement plus que leurs homologues féminins. L'écart est le plus faible parmi les travailleurs n'exerçant pas de fonction de direction. (pre)

Traduit et adapté par Pauline Langel