Economie

Droits de douane: Nidwald est la plus grande victime de Trump

Taxe douanière de Trump: voilà les cantons les plus impactés.
Face à Trump, tous les cantons ne sont pas égaux. Certains sont bien plus lourdement impactés que d'autres, selon la nature et la quantité de leurs exportations.Image: Imago / Keystone, montage watson

Ce canton est la plus grande victime de Trump en Suisse

Le marteau douanier ne frappe pas tous les cantons avec la même intensité. Outre la part des exportations vers les Etats-Unis, le mélange des secteurs joue un rôle clé. En tête de la carte des risques figure un petit canton.
08.08.2025, 16:5108.08.2025, 16:51
Maurizio Minetti / ch media
Les Etats-Unis sont le principal pays d’exportation de la Suisse. Le marteau douanier de Donald Trump frappe particulièrement deux branches: l’horlogerie et l’industrie des machines.

L'impact de Trump sur les cantons

Mais qu’en est-il sur le plan géographique? Quels cantons sont le plus touchés par les droits de douane supplémentaires de 39%? Pour le savoir, il faut se demander qui exporte le plus vers les Etats-Unis.

Voici à quel point votre canton est menacé par Trump

La Banque cantonale de Lucerne a détaillé la question dans une analyse récente. Ces pourcentages excluent les métaux précieux, les pierres et bijoux, ainsi que les œuvres d’art et antiquités. Voici les chiffres:

Nidwald, principale victime de Trump

Si l’on considère, pour chaque canton, la part des exportations vers les Etats-Unis par rapport au total des ventes à l’étranger, on constate que le petit canton de Nidwald figure tout en haut de la carte des risques. Nulle part ailleurs en Suisse la dépendance aux Etats-Unis n’est aussi forte.

Commentaire
Merci pour ce coup de pied aux fesses M. Trump

L’an dernier, Nidwald a exporté 47% de ses marchandises vers les Etats-Unis, contre 42% en 2023. Ce fort pourcentage est dû au constructeur aéronautique Pilatus, dont le siège se trouve à Stans. Près de la moitié du chiffre d’affaires total de l’entreprise est réalisé en Amérique, où ses avions d’affaires PC-12 et PC-24 figurent parmi les meilleures ventes.

Blick in die Produktion von Pilatus in Stans NW.
Une usine de production de Pilatus à Stans (NW).Image: zvg

Pilatus a connu une forte croissance ces dernières années, au grand bonheur du canton, avec la création de plusieurs centaines d’emplois par an. L’entreprise s'est d'ailleurs exprimée sur le sujet en annonçant suspendre temporairement leurs livraisons aux Etats-Unis, évoquant un «désavantage concurrentiel considérable».

Le communiqué de Pilatus indique également que l'entreprise souhaite «profiter de l'arrêt des livraisons pour élaborer des solutions avec sa clientèle et ses partenaires» et précise que les prestations de service avec les clients basés aux USA se poursuivent malgré l'arrêt des livraisons.

La situation est tout autre à Uri, à l’autre extrémité de l’échelle. Ici, la dépendance envers les USA est quasiment inexistante: les exportations vers ce pays ne représentent que 1,5 % du total des ventes à l’étranger.

La pharma comme jauge d'impact

Six cantons exportent plus de 20% de leurs marchandises vers les Etats-Unis. Malgré ces parts élevées, l’impact du tarif douanier de 39% varie d’une région à l’autre, en raison de la composition des exportations.

Les droits de douane s'appliquent aussi à l'or suisse

Si l’on exclut l’industrie pharmaceutique, actuellement épargnée par ces droits de douane, Nidwald reste le canton le plus touché. Cette exclusion sauve en revanche le Valais, car près de 67% de ses exportations proviennent de ce secteur. L’Argovie, qui occupe la troisième place, affiche pour sa part une part de 55% de produits pharmaceutiques dans l’ensemble de ses exportations. Neuchâtel est également moins fortement heurté dans les faits grâce à sa majorité d'exportations pharmaceutiques. L’impact y est donc moindre que ne le laisserait supposer la liste publiée par la Banque cantonale de Lucerne, du moins pour l’instant.

Dans l’ensemble, les exportations suisses vers les Etats-Unis se concentrent sur un nombre restreint de produits. Avec près de 64%, la pharmacie constitue de loin la catégorie la plus importante, suivie par les instruments de précision, l’horlogerie, la bijouterie, puis les machines, les appareils, les produits électroniques et enfin les produits agricoles et forestiers. Ces quatre catégories représentent à elles seules près de 95% de l’ensemble des exportations de marchandises de la Suisse vers les États-Unis.

(ysc)

